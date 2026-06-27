Delcy Rodríguez recibe fuertes reclamos durante visita a edificio colapsado en Caracas: “No está haciendo nada por el pueblo”

Un grupo de residentes y familiares de personas atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó por los terremotos en Venezuela abuchearon el viernes, 26 de junio, a la presidenta, Delcy Rodríguez, durante una visita en un exclusivo barrio de Caracas, constató una periodista de la AFP.

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Venezuela sufrió dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 grados que han dejado al menos 920 muertos, según cifras oficiales. Los movimientos telúricos provocaron la caída de cientos de edificios en Caracas y en La Guaira, el estado más golpeado.

La mandataria interina visitó la zona donde se realizan labores de rescate en el edificio Petunia, una construcción de 22 pisos en el este de Caracas que se desplomó. En apenas unos segundos, las losas cayeron una tras otra.

Dos terremotos sacudieron a Venezuela el pasado miérlcoles 24 de junio. Foto: Anadolu via Getty Images

Rodríguez asumió la presidencia interina del país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

“Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo”, le gritaron decenas de personas a Rodríguez detrás de la zona acordonada. “El gobierno no está haciendo nada por el pueblo”.

La gente trataba de acercarse a la comitiva oficial y la grababa con su teléfono.

La molestia de las personas empezó cuando vieron que soldados barrían la calle para que Rodríguez pasara. Luego, estallaron cuando una maquinaria que sacaba escombros se detuvo para permitir la visita.

"Fuera, fuera", gritan a presidenta de Venezuela en zona afectada por terremotos.

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“Nuestros hijos tienen tres días haciendo voluntariado” y los alejaron de su labor por la visita, dijo indignada una mujer. Otros pedían que continuaran las labores de rescate.

Igual que ha sucedido en otros sitios golpeados por los devastadores sismos, cientos de voluntarios se han acercado a estas ruinas para ayudar a remover los escombros.

Rodríguez dijo luego que recibió una llamada del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

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Estados Unidos reafirmó “su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas”, indicó Rodríguez en un mensaje en Telegram.

Durante una alocución la madrugada del sábado, la mandataria dijo que 14.000 militares y policías fueron desplegados en el estado La Guaira.

El Estado “está militarizado para garantizar la seguridad”, sostuvo Rodríguez.

*Con información de AFP.