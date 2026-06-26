EE. UU. suspende temporalmente sanciones contra Venezuela para facilitar la ayuda humanitaria

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de varias sanciones económicas contra Venezuela, con el fin de facilitar las operaciones de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria tras los terremotos que devastaron gran parte del centro-norte del país y que ya dejan al menos 589 personas fallecidas, según el más reciente balance oficial.

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La medida, publicada por el Departamento del Tesoro, autoriza durante cuatro meses las transacciones vinculadas con las labores de emergencia que normalmente estarían restringidas por el régimen de sanciones impuesto a Caracas.

La autorización estará vigente hasta el próximo 23 de octubre y busca agilizar el ingreso de recursos, equipos y apoyo internacional para atender la crisis.

“Todas las transacciones relacionadas con las operaciones de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas, quedan autorizadas”, señaló el Departamento del Tesoro en la licencia emitida el jueves por la noche.

Continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas de Venezuela, donde cerca de 250 edificios resultaron dañados por los terremotos. Foto: AFP

La decisión se produce mientras continúan las labores de rescate en estados como La Guaira, uno de los territorios más golpeados por los dos sismos de magnitudes 7.5 y 7.2 registrados el miércoles.

Imágenes satelitales difundidas en las últimas horas muestran edificios residenciales completamente colapsados, infraestructura portuaria destruida y extensas zonas urbanas reducidas a escombros.

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Los organismos de emergencia mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre las estructuras derrumbadas, mientras miles de personas permanecen desaparecidas y decenas de miles de familias enfrentan una grave crisis humanitaria provocada por la destrucción de viviendas, hospitales y vías de comunicación.

Las sanciones estadounidenses fueron reforzadas a partir de 2019 como parte de la estrategia de Washington para presionar al entonces presidente Nicolás Maduro, cuya legitimidad no fue reconocida por el Gobierno estadounidense.

Varios países han anunciado el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras el devastador terremoto que sacudió al país. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas en enero de este año y actualmente enfrenta cargos por narcotráfico ante la justicia de Nueva York.

En paralelo, la respuesta internacional continúa fortaleciéndose. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que equipos especializados procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos ya se encuentran en territorio venezolano apoyando las labores de búsqueda y atención a los damnificados.

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Además, brigadas de rescate de países como Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España se encuentran en proceso de movilización para reforzar las operaciones.

Con la llegada de estos equipos internacionales, las autoridades esperan acelerar la localización de personas atrapadas bajo los escombros y ampliar la distribución de ayuda humanitaria en las zonas más afectadas por la emergencia.

*Con información de AFP.