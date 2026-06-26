Mujer dio a luz entre los escombros tras terremotos en Venezuela, así fue el heroico rescate

En medio del desastre provocado por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, una escena de esperanza se abre paso en medio del miedo y la incertidumbre. Mientras rescatistas y voluntarios removían toneladas de escombros en busca de sobrevivientes, una mujer atrapada bajo los restos de un edificio entró en trabajo de parto y dio a luz a un bebé, convirtiéndose en uno de los episodios más conmovedores de una emergencia que mantiene al país en estado de conmoción.

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Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y provocaron el colapso de decenas de edificios, viviendas e infraestructura pública, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira, las zonas que registraron la mayor devastación. El movimiento telúrico también dejó daños en carreteras, hospitales, redes eléctricas y de comunicaciones, dificultando las labores de respuesta durante las primeras horas de la emergencia.

Un hombre camina entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos en La Guaira, Venezuela, jueves 25 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

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Desde entonces, miles de integrantes de organismos de socorro, fuerzas militares, bomberos, personal médico y voluntarios trabajan de manera ininterrumpida para localizar personas atrapadas. A estas labores se han sumado equipos internacionales especializados en búsqueda y rescate, además de ayuda humanitaria enviada por distintos países y organismos multilaterales, mientras las réplicas continúan representando un riesgo para quienes permanecen entre estructuras inestables.

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Fue precisamente en una de esas operaciones de rescate donde ocurrió el nacimiento que ha conmovido a Venezuela y al resto del mundo. La mujer permanecía atrapada entre los escombros cuando comenzó el trabajo de parto. Los rescatistas, que ya intentaban abrir un corredor para llegar hasta ella, improvisaron un operativo de emergencia para asistir el nacimiento sin poder trasladarla de inmediato debido al riesgo de un nuevo colapso de la estructura.

El bebé nació con vida entre los restos del edificio, mientras socorristas y personal sanitario brindaban asistencia en condiciones extremadamente precarias. Tras completar el rescate, tanto la madre como el recién nacido fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo observación médica.

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El nacimiento se ha convertido en un símbolo de esperanza para un país que aún enfrenta horas críticas. Las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen conforme avanza el tiempo, pero los equipos de emergencia mantienen la búsqueda en edificios colapsados donde todavía se presume que permanecen personas atrapadas.

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Con corte al 26 de junio, el balance oficial reporta alrededor de 589 personas fallecidas, cerca de 2.980 heridos, más de 2.200 familias damnificadas y cientos de personas que aún permanecen desaparecidas o atrapadas entre los escombros, mientras los equipos de rescate continúan una carrera contrarreloj en busca de nuevos sobrevivientes.