Imágenes satelitales de La Guaira revelan la magnitud de la destrucción tras terremoto en Venezuela

La magnitud de la destrucción causada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela quedó registrada en una serie de imágenes satelitales que comparan el estado de La Guaira antes y después del desastre.

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Los registros evidencian el colapso de edificios residenciales, daños en zonas industriales y afectaciones en la infraestructura de uno de los principales corredores portuarios del país.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia. El primero tuvo su epicentro cerca de San Felipe, mientras que el segundo se originó en las inmediaciones de Yumare, en el estado Yaracuy.

Complejos residenciales, bodegas e infraestructura portuaria aparecen destruidos en las zonas más afectadas por los sismos. Foto: Satellite image ©2026 Vantor v

Debido a su escasa profundidad, este último liberó gran parte de su energía en la superficie, provocando graves daños en varias ciudades del centro-norte venezolano.

De acuerdo con especialistas, ambos eventos conforman un inusual “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos grandes terremotos ocurren casi de manera simultánea sobre segmentos de falla cercanos. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, se trata del movimiento telúrico más intenso registrado en Venezuela en al menos 126 años.

Entre las zonas más afectadas se encuentra el estado de La Guaira, ubicado entre el mar Caribe y la Cordillera de la Costa. Su estrecha franja territorial concentra cerca de 487.000 habitantes y alberga parte de la principal infraestructura portuaria del país, una característica que incrementa el impacto económico y social de la emergencia.

Los equipos de búsqueda mantienen las labores de rescate entre los escombros con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. Foto: Satellite image ©2026 Vantor v

Las comparaciones satelitales muestran que sectores como Catia La Mar, Playa Puerto Viejo y Playa Grande sufrieron severos daños estructurales. Conjuntos residenciales completos desaparecieron bajo toneladas de concreto y numerosos edificios quedaron parcialmente destruidos, mientras varias vías permanecen cubiertas por escombros.

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En medio del panorama de devastación, los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

El secretario de Seguridad de La Guaira, Andrés Goncalvez, informó que los operativos han permitido encontrar sobrevivientes entre las estructuras colapsadas. “Ayer más de cinco personas ahí, gracias a Dios, rescatadas con vida”, afirmó.

La Guaira, uno de los principales estados portuarios de Venezuela, sufrió algunos de los daños más severos tras los movimientos telúricos. Foto: Satellite image ©2026 Vantor v

Las autoridades aseguran que la prioridad continúa siendo localizar a quienes permanecen atrapados. Aunque el paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes, los equipos de rescate continúan trabajando de manera ininterrumpida.

“Son lo último que se pierde, la esperanza”, señaló Goncalvez al referirse a la expectativa de hallar más personas con vida bajo los escombros.

Las imágenes del antes y el después permiten dimensionar el alcance del desastre y evidencian cómo, en cuestión de segundos, una de las zonas costeras más importantes de Venezuela quedó convertida en un extenso escenario de destrucción.

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