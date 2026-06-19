“Me dio pena”: declaraciones de Trump desatan tormenta diplomática por una foto con un presidente aliado de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, han protagonizado un encontronazo diplomático a raíz de una fotografía juntos durante la cumbre del G7.

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Según el mandatario norteamericano, aceptó hacerse la foto porque Meloni le daba “pena”; una declaración que la jefa del Gobierno italiano ha repudiado en redes sociales, donde ha asegurado que Italia “no suplica”.

El presidente Donald Trump realizó estos comentarios en declaraciones al programa italiano L’Aria che tira. “Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena”, aseguró Trump. Meloni, añadió, “tenía muchísimas ganas” de hacerse una foto con él, circunstancia que no tendría por qué haber aceptado. “Pero me dio pena”, reiteró el mandatario.

🇺🇸🇮🇹 | URGENTE: Trump se burla de la Primera Ministra de Italia, Meloni: "¡Me suplicó que me sacara una foto con ella! Quería tanto una foto conmigo. Ni siquiera lo habría hecho, ¡pero me dio lástima!" pic.twitter.com/cReBADJ2Sa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 19, 2026

Meloni ha respondido con un vídeo publicado en redes sociales en el que ha declarado su “asombro” ante unas declaraciones “completamente inventadas” de Donald Trump.

“No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre”, dijo Meloni.

“Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos!”, agregó la primera ministra italiana.

La primera consecuencia diplomática ha sido el anuncio del ministro de Exteriores italiano de que ha suspendido un viaje previsto a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio tras las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”, que “ofenden a toda Italia”.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

En abril, Trump ya había criticado a Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán, y dijo entonces que se había “sorprendido” y decepcionado por su falta de “valentía”.

Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido hasta entonces una de las aliadas más cercanas de Trump en el Viejo Continente, esforzándose a menudo por desempeñar un papel de mediadora entre las posiciones divergentes de Estados Unidos y Europa.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, concluyó hace algunas semanas una visita de dos días a Roma pidiendo a los europeos que ayuden a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

“Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional, que tiene el derecho de controlarla (...) Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar”, dijo.

El presidente Donald Trump se encontró con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para llegar a un acuerdo sobre los aranceles . (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) Foto: AFP

“¿Qué está dispuesto a hacer el mundo al respecto? ¿Va a aceptar el mundo que Irán controle ahora una vía navegable internacional?”, aseveró.

*Con información de Europa Press y AFP.