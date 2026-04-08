Trump está “decepcionado” de la OTAN: estos son los detalles de la reunión con Mark Rutte

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “claramente decepcionado” con “muchos aliados” de la Alianza Atlántica.

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Las declaraciones se dan tras haber mantenido una reunión con el mandatario norteamericano en la cual, según ha asegurado, le ha trasladado que “la gran mayoría” de los países europeos han “colaborado” con su país, tras semanas de quejas desde la Casa Blanca a las restricciones y reticencias de socios como España o Francia a las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

“Está claramente decepcionado con muchos aliados de la OTAN y entiendo su punto de vista, pero también pude señalar que la gran mayoría de los países europeos han colaborado con el establecimiento de bases, logística, sobrevuelos y garantizando el cumplimiento de sus compromisos”, ha manifestado Rutte en una entrevista con la cadena CNN, tras la referida reunión.

Donald Trump y Mark Rutte Foto: Montaje Semana / Getty

El jefe de la OTAN ha querido enfatizar que esa “gran mayoría” de países europeos, Francia inclusive, “han cumplido con lo que se comprometieron a hacer en un caso como este”, por lo que ha reivindicado a Europa como una “plataforma de poder para Estados Unidos que ha estado en pleno funcionamiento durante las últimas dos semanas”, pese a que, “no todos los países europeos han cumplido esos compromisos”.

Rutte ha dado un paso más asegurando que “los aliados de la OTAN están de acuerdo” con Trump en el objetivo de “eliminar” la “capacidad nuclear y de misiles balísticos de los iraníes”, en la medida en que, ha defendido, “suponen un gran riesgo para Europa y es una cuestión de supervivencia para Israel y Oriente Próximo”.

No obstante, ese alegato de apoyo a Estados Unidos se contrapone a las palabras pronunciadas por el líder del Ejecutivo norteamericano poco después del encuentro con el jefe de la OTAN, en la medida en que, según ha asegurado en su red social, la Alianza Atlántica “no estuvo ahí” cuando país la necesitó y, dijo, “tampoco estará” cuando vuelva a requerir de ella.

Donald Trump, guerra Irán Foto: AP, Adobe

Durante la entrevista, el secretario general ha sido interrogado sobre el estado actual del estrecho de Ormuz, enclave estratégico que conecta los golfos Pérsico y de Omán, cuyo “paso seguro” pero coordinado con las Fuerzas Armadas de Irán ha sido anunciado este martes por Irán, que mantenía un bloqueo en represalia por la ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

A ese respecto, Rutte ha considerado que será en los “próximos días” cuando se sepa qué ocurre en ese paso que, ha remarcado, es “crucial” para los europeos, así como para países asiáticos como Japón, Australia, Tailandia o Filipinas.

Donald Trump y los miembros de la OTAN, Francia, Alemania y Reino Unido Foto: Getty Images

“Por eso el primer ministro británico, Keir Starmer, ha reunido esta semana a la coalición (de países que trabajan para reabrir Ormuz), asegurándose de que, a la hora de responder a las preguntas de qué, dónde y cuándo, en lo que respecta al estrecho de Ormuz, podamos actuar de forma colectiva”, ha explicado.

Finalmente, el presidente Trump emitió un mensaje tras la reunión en sus redes sociales, “NATO no estuvo ahí cuando los necesitábamos, y no estarán ahí si los necesitamos de nuevo. Recuerden Greenland, ¡ese gran pedazo de hielo mal administrado", dijo Trump.

Con información de Europa Press*