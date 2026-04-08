Trump amenaza con aranceles a países que suministren armas a Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó este miércoles con imponer aranceles del 50 % a cualquier país que suministre armas a Irán.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes que venda a Estados Unidos, con efecto inmediato. No habrá exclusiones ni exenciones”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En otra publicación, el mandatario aseguró que su gobierno está “dialogando sobre un alivio de aranceles y sanciones con Irán”, horas después de anunciar un alto el fuego de dos semanas con el régimen iraní, que aceptó reabrir temporalmente el Estrecho de Ormuz.

Esta estrategia no es nueva en la política internacional de Trump. A comienzos de febrero, el presidente estadounidense ya había lanzado una advertencia similar contra los países que vendieran petróleo a Cuba.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Por otra parte, durante una rueda de prensa este miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán destruyó “por completo” la capacidad del país para fabricar misiles u otro armamento sofisticado.

“Terminamos de destruir por completo la base industrial de defensa de Irán, un pilar central de nuestra misión”, afirmó Hegseth. “Ya no pueden fabricar misiles”.

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Cabe recordar que la industria de misiles iraní es considerada una de las más desarrolladas del mundo. El país cuenta con múltiples sistemas de corto, medio y largo alcance, además de una sofisticada red de producción de drones de ataque. Entre los más conocidos se encuentran los drones Shahed 136, que han sido utilizados en diversos ataques en ciudades de Medio Oriente.

En medio de este contexto de tensión militar, pese a que ambos países confirmaron una tregua, los bombardeos en la región han continuado.

Este miércoles se registraron ataques contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos por parte de Irán, después de bombardeos contra sus instalaciones petroleras ocurridos pese al anuncio del alto al fuego con Estados Unidos, según informó la televisión estatal.

Trabajadores inspeccionan los daños causados por un ataque con drones durante la noche en el hotel Address Creek Harbour en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 12 de marzo de 2026. Foto: AP

Las fuerzas armadas kuwaitíes informaron en X haber recibido “una intensa oleada de ataques iraníes”, al enfrentar 28 drones dirigidos contra el Estado de Kuwait, muchos de los cuales fueron interceptados.

Según el ejército kuwaití, los ataques causaron “daños materiales significativos” en instalaciones petroleras, centrales eléctricas y centros de desalación de agua.

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En un tono similar, Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus defensas aéreas estaban lidiando con misiles y drones procedentes de Irán este miércoles, horas después de anunciarse la tregua.

En medio de la incertidumbre por la fragilidad del alto al fuego, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército ideológico iraní, afirmaron que “no confían” en las promesas de Estados Unidos y que mantienen “el dedo en el gatillo” pese a la tregua.

*Con información de AFP.