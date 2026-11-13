DIAN niega favoritismos en facilidades de pago a contribuyentes: “Atribuir un trato preferencial carece de sustento”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió un pronunciamiento oficial para aclarar el alcance jurídico y operativo de los trámites relacionados con las solicitudes de facilidades de pago presentadas por los contribuyentes.

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A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la autoridad tributaria desmintió la existencia de beneficios discrecionales o privilegios particulares, enfatizando que cada petición se somete a los mismos estándares legales.

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“De esta manera, no se admiten ni se conceden tratos preferenciales o diferenciados a favor de determinados solicitantes. En consecuencia, todas las solicitudes deben ser objeto de evaluación bajo los mismos criterios normativos, técnicos y procedimentales, garantizando los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y objetividad que rigen la actuación administrativa”, señaló la DIAN, precisando que únicamente proceden las aprobaciones cuando se acreditan la totalidad de las exigencias legales vigentes.

Autonomía técnica de las áreas de cobro sin interferencias

En su comunicación, la entidad explicó que la facultad para analizar, evaluar y determinar la viabilidad de un acuerdo de pago recae de manera exclusiva en las áreas de cobro, conforme a las competencias fijadas en el ordenamiento jurídico.

DIAN rechazó tajantemente cualquier señalamiento sobre supuestos tratos preferenciales en la aprobación de facilidades de pago. Foto: DIAN

Estas dependencias examinan las circunstancias específicas de cada obligación tributaria y verifican el cumplimiento de los presupuestos legales antes de emitir cualquier decisión administrativa.

La institución recalcó que dichas áreas gozan de plena autonomía técnica y funcional, por lo que no resulta admisible ningún tipo de presión externa para orientar el sentido de sus resoluciones.

“Por consiguiente, sus determinaciones deben responder exclusivamente al ejercicio de sus competencias y responsabilidades, sin que resulte procedente interferir, condicionar o direccionar sus decisiones por fuera del marco de sus atribuciones legales”, advirtió el organismo recaudador, blindando la actuación de sus funcionarios frente a eventuales injerencias.

Independencia institucional frente a coyunturas políticas

DIAN rechazó tajantemente cualquier señalamiento sobre supuestos tratos preferenciales en la aprobación de facilidades de pago. Foto: DIAN

Finalmente, la DIAN salió al paso de cuestionamientos sobre presuntos favorecimientos, defendiendo su naturaleza como entidad técnica al servicio de la seguridad jurídica del Estado.

“Querer atribuir un trato preferencial a cualquier trámite que se adelante ante la DIAN carece de sustento y desconoce que la entidad es de carácter técnico, cuyas actuaciones y decisiones se desarrollan con independencia de las coyunturas políticas, los cambios de gobierno o las orientaciones particulares de cada administración y solamente tienen por finalidad garantizar la institucionalidad, la seguridad jurídica y el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan cada uno de sus procedimientos”, concluyó el comunicado oficial.