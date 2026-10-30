La Policía de Greenville, en Carolina del Sur, Estados Unidos, cerró la oficialmente la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, después de que las autoridades forenses determinaran que su fallecimiento fue accidental y estuvo relacionado con los efectos tóxicos de varias sustancias. La decisión pone fin a las pesquisas de la Policía local sobre su muerte.

Panettiere, reconocida internacionalmente por sus papeles en las series Héroes y Nashville, murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en un apartamento de Greenville. Su fallecimiento conmocionó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento, especialmente porque la actriz había hablado públicamente de sus problemas con el alcohol, los opioides y la salud mental, y había compartido detalles de su proceso de recuperación.

La actriz falleció a sus 36 años de vida. Foto: Netflix

El Departamento de Policía de Greenville explicó que tomó la decisión de cerrar el caso a partir de la conclusión del médico forense y de los resultados de su propia investigación. Según la información divulgada por Associated Press y NBC News, las autoridades determinaron que la muerte fue accidental y que no encontraron indicios de una agresión que hubiera contribuido al desenlace.

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La conclusión policial no elimina, sin embargo, todas las preguntas sobre las circunstancias que rodearon sus últimas horas. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos también había participado en las pesquisas para esclarecer cómo llegaron las sustancias al entorno de la actriz. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si esa investigación federal también concluyó.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Foto: FilmMagic

El informe de la Oficina Forense del condado de Greenville, divulgado en septiembre, ya había estableció que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de cinco sustancias: fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La manera de muerte fue clasificada como accidental y el examen no encontró traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento.

De acuerdo con Mayo Clinic, el fentanilo es un opioide sintético utilizado en medicina para tratar determinados dolores intensos, pero también circula de forma ilegal y puede provocar una sobredosis mortal. La sustancia identificada como 4-ANPP es un compuesto relacionado con la fabricación del fentanilo. El alprazolam se prescribe para tratar trastornos de ansiedad, el metocarbamol es un relajante muscular y la quetiapina se utiliza en el tratamiento de determinados trastornos psiquiátricos.

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Amplias dosis de esta droga puede causar la muerte, sobre todo si se combina con otros narcóticos. Foto: Getty Images

De acuerdo con los reportes de medios estadounidenses, los servicios de emergencia llegaron al apartamento el 16 de agosto después de recibir una llamada que alertaba sobre una mujer que no respondía. Panettiere fue encontrada en paro cardíaco y los equipos médicos intentaron reanimarla, sin éxito. Su muerte fue declarada ese mismo día.

Su novio, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, se encontraban en el lugar. Según los documentos policiales citados por la prensa estadounidense, Hickerson entregó a los agentes una bolsa con medicamentos que, según dijo, la actriz estaba tomando. No se ha establecido públicamente que alguno de los dos sea responsable de su muerte.

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La actriz ganó protagonismo gracias a los diversos papeles que interpretó. Foto: FilmMagic

La muerte de Panettiere tiene un contexto personal especialmente doloroso: durante años, la actriz habló abiertamente de sus dificultades con las sustancias y de los esfuerzos que hizo para recuperar su bienestar.

En su autobiografía This Is Me: A Reckoning, publicada en mayo de 2026, abordó episodios difíciles de su vida, entre ellos su adicción al alcohol, su consumo de opioides y la depresión posparto que experimentó después del nacimiento de su hija, Kaya, en 2014. La actriz también contó cómo el consumo de alcohol se convirtió en una forma de afrontar su sufrimiento emocional.

La actriz también había hablado de la dificultad de convivir con una adicción mientras intentaba mantener su carrera y su vida privada. Su decisión de compartir esas experiencias buscaba, según expresó en entrevistas, ayudar a otras personas a hablar de sus propias dificultades sin sentir vergüenza.

En mayo, durante una conversación con Gayle King para CBS News, Panettiere habló de su proceso de recuperación y aseguró que se encontraba mejor y más saludable que durante etapas anteriores de su vida.

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Hayden Panettiere tuvo dos nominaciones a los premios Globo de Oro por su papel en la serie Nashville. Foto: Getty Images

Panettiere comenzó a trabajar en el mundo del entretenimiento cuando era niña y construyó una trayectoria que combinó televisión, cine y música. Alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Claire Bennet en Héroes, la serie en la que interpretó a una joven con poderes extraordinarios. Más adelante protagonizó Nashville, donde dio vida a Juliette Barnes, una cantante de música country cuya historia también estuvo atravesada por conflictos personales.

Su trabajo en esta última producción le valió dos nominaciones a los Globos de Oro. Además, participó en películas como Titanes: hicieron historia, Soñando, soñando... triunfé patinando y Scream 4. Su carrera la convirtió en una figura conocida desde temprana edad, mientras intentaba afrontar dificultades que, con el paso del tiempo, decidió contar públicamente.

Panettiere tuvo una hija con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, su exprometido. Kaya, de 11 años, vivía con su padre. Klitschko acudió recientemente a la justicia de California para obtener autoridad legal sobre el patrimonio de la actriz y proteger los bienes destinados a su hija, quien es su única heredera. En documentos judiciales también expresó preocupación por la posible desaparición de algunas pertenencias de Panettiere.