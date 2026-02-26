Por fentanilo: informe oficial atribuye al opioide la muerte de un oficial de California

Las autoridades de California han enfrentado durante años incidentes relacionados con el fentanilo, un opioide sintético de alta potencia que se ha convertido en una de las principales causas de muertes por sobredosis en varios estados del país, incluidos grandes centros urbanos como Los Ángeles y San Francisco.

En California, los esfuerzos para combatir el tráfico y uso de opiáceos han integrado tanto acciones policiales como campañas de prevención, además de aumentar la disponibilidad de medicamentos como Narcan, que revierten los efectos del uso de opioides. Sin embargo, la presencia de fentanilo en la cadena de suministro ilegal de drogas ha seguido siendo un desafío para las autoridades sanitarias y de seguridad.

¿Cómo fue la muerte del oficial?

Un informe oficial de la oficina forense del condado de Los Ángeles divulgado en febrero de 2026 atribuyó al fentanilo la muerte del oficial Miguel Cano, agente de la Patrulla de Caminos de California (CHP), quien falleció en julio de 2025 tras un accidente de tránsito mientras se desempeñaba en servicio en Culver City. El hallazgo se dio casi ocho meses después del suceso, y la causa de muerte fue catalogada como accidental por los efectos letales del opioide sintético según la investigación.

El suceso ocurrió en la noche del 2 de julio de 2025, cuando Cano, de 34 años intervino junto a su compañero un vehículo con un conductor sospechoso de conducir bajo la influencia de drogas. Durante ese operativo, incautaron presunta cocaína, parafernalia relacionada con consumo y fentanilo entre las sustancias decomisadas, y administraron Narcan al sospechoso ante señales de sobredosis.

Minutos después de la intervención, mientras trasladaba al detenido hacia la sede de la CHP en West Los Ángeles, Cano le dijo a su compañero que no se sentía bien y se desvió, chocando contra un árbol. Cano fue atendido de urgencia y trasladado al Centro Médico de UCLA, donde fue declarado fallecido poco después. Sin embargo, su compañero y el detenido no sufrieron lesiones graves.

La oficina forense determinó que en el cuerpo del oficial había presencia de fentanilo en niveles letales, lo que llevó a atribuir este opioide sintético como la causa material de su muerte. Sin embargo, las autoridades forenses no han podido establecer con certeza cómo y en qué momento el fentanilo ingresó al organismo de Cano durante el operativo o posterior al mismo, por lo que esa parte de la investigación continúa abierta.

¿Cómo avanzan las investigaciones del caso Miguel Cano?

El comisionado de la California Highway Patrol, Sean Duryee, declaró que la institución está comprometida con una evaluación completa y objetiva de los hechos, y que se han abstenido de especular públicamente hasta conocer los resultados finales del análisis, en respeto tanto a la familia de Cano como a la opinión pública.

El comisionado Duryee recordó públicamente la entrega del agente, resaltando: “Estamos conmocionados por la pérdida del oficial Cano, quien entregó su vida sirviendo a la comunidad de California. Su dedicación, valentía y compromiso con la seguridad pública nunca serán olvidados”.

El gobernador Gavin Newsom calificó el hecho en una declaración difundida por Los Angeles Times como “una pérdida para el estado y la Patrulla de Caminos de California”. Cano deja una esposa y padres como deudos directos.