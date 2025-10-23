El presidente Donald Trump confirmó que China está traficando fentanilo a través de Venezuela

El mandatario estadounidense, Donald Trump, mencionó que el régimen de China estaría utilizando a Venezuela como “ruta” para introducir fentanilo en los Estados Unidos, como forma de evadir los controles estadounidenses.

“China está traficando fentanilo a través de Venezuela para evitar los puertos de EE. UU. y México. China hace 100.000 millones de dólares traficando fentanilo hacia nuestro país. Hablaré de esto con Xi”, aseguró el mandatario.

Sus acusaciones contra China se dan a pocos días de llevarse a cabo la gira que tendrá por Asia, que será la primera del presidente Trump por la región desde que volvió a la Casa Blanca, comenzando el domingo por la mañana en Malasia, donde es invitado a la cumbre de la ASEAN que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre.

Donald Trump y Xi Jinping | Foto: Getty Images

Durante su estancia en el país anfitrión, Trump planea suscribir un acuerdo comercial y presenciar la firma de un pacto de paz entre Tailandia y Camboya, un logro que marca el octavo conflicto global en el que ha intervenido personalmente para mediar la paz.

Sin embargo, en medio de la rueda de prensa, reiteró sus amenazas contra carteles del narcotráfico como la organización criminal venezolana, El tren de Aragua, el Cartel de los Soles, y su creciente descontento con el régimen de Nicolás Maduro.

“No estoy contento con Venezuela por muchas razones”, afirmó. Añadió también que pronto iniciaran las operaciones por tierra para acabar con estos carteles, “la tierra será lo siguiente”.

🇺🇸🇨🇳🇻🇪 | Trump dice que China está contrabandeando fentanilo a través de Venezuela para evitar los puertos estadounidenses y mexicanos. pic.twitter.com/opdQ5AEWcc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 23, 2025

Después, Trump anunció que los Carteles de drogas le han declarado la Guerra contra Estados Unidos, “finalmente, estamos tratando a los cárteles como la principal amenaza a la seguridad nacional que realmente representan. Los cárteles están librando una guerra contra EE. UU. Y tal como prometí en la campaña, les estamos librando una guerra como nunca antes”, declaró.

“Las administraciones anteriores han intentado mitigar esta amenaza, y nuestro objetivo es eliminarla. No la estamos mitigando. La estamos eliminando. Los estamos expulsando”, añadió.

El presidente republicano afirmó que, desde el inicio de enero, las autoridades estadounidenses han aprehendido a más de 120,000 individuos sospechosos de cometer delitos, entre los que se cuentan más de 3,000 integrantes de grupos criminales como Nueva Generación, la MS-13 y el Tren de Aragua.

“Estos grupos han provocado más derramamiento de sangre que todos los demás grupos terroristas combinados. Son el equivalente de ISIS en el Hemisferio Occidental”, aseguró.

Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Getty Images

“Nuestro mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras es: los trataremos como tratamos a Al Qaeda. Te encontraremos. Mapearemos tus redes. Te cazaremos y te mataremos”, declaró el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.