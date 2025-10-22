Aliado clave de EE. UU. despliega el buque de guerra más poderoso del mundo en el mar de China

Recientemente, un socio estratégico de Estados Unidos en Asia desplegó el buque de guerra más grande y complejo del mundo en el mar de China Meridional.

Se trata de Singapur, ubicado al sudeste asiático, que garantizó su compromiso con naciones “con ideas afines” para mantener las líneas de comunicación marítimas abiertas en esa parte del mundo, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa, Chan Chun Sing, que ofreció en una conferencia este martes.

El lanzamiento del buque cubre una ruta marítima clave entre el océano Índico y el mar de China Meridional, en la cual Singapur juega como intermediario para el transporte internacional, por lo que es primordial para la apertura de las líneas de conexión.

Estados Unidos ha aumentado las tensiones económicas y comerciales con China. | Foto: 123 Rf

Singapur ha alardeado de una amplia e histórica alianza con el país norteamericano, que además ha descrito como de larga data, confiable y firme. Las dos naciones mantienen una colaboración en materia de seguridad y defensa, lo que incluye unas unidades de entrenamiento militar del país asiático en Estados Unidos.

Las líneas de comunicación a las que se refieren los países son rutas principales entre puertos importantes alrededor del mundo, donde llega y sale mercancía con fines comerciales, militares o de otro tipo.

En Asía, especialmente con las tensiones que ha elevado el presidente Donald Trump con el gobierno de China, la soberanía de aquellas rutas entra en conflicto, lo que podría afectar el comercio o los movimientos del país de Norte América en un sector clave del mundo.

Las rutas marítimas conectan puertos clave del mundo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con los detalles del Ministerio de Defensa, el buque de guerra es de Combate Multifuncional (MRCV), llamado Victory. Este tiene una longitud de hasta 150 metros, un desplazamiento de 8.800 toneladas y cuenta con una autonomía de 12.880 kilómetros o 21 días en mar abierto.

Su atractivo es que combina las capacidades básicas de combate con la posibilidad de controlar y transportar aviones no tripulados, o drones, de superficie, aéreos o submarinos, lo que representa un mayor alcance para las operaciones militares.

Este tipo de Victory está diseñado para navegar con una tripulación reducida e igualmente cumplir con los objetivos de manera óptima. Cuenta con sensores y armas avanzadas para operativos de guerra de alto nivel.

La presencia del buque pretende mantener abiertas las rutas cerca de China. | Foto: 123RF

“Es fundamental para nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia, y también para la economía global debido a la crucial ubicación geoestratégica de Singapur”, aseguró el ministro Sing en el lanzamiento de la embarcación bélica.