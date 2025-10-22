Suscribirse

Estados Unidos

Aliado clave de EE. UU. despliega el buque de guerra más poderoso del mundo en el mar de China

La operación tiene el objetivo de mantener las rutas marítimas abiertas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
23 de octubre de 2025, 2:40 a. m.
x
El buque de guerra combina elemento de combate y transporte de drones. | Foto: Tomada de Newsweek/Armada de la República de Singapur

Recientemente, un socio estratégico de Estados Unidos en Asia desplegó el buque de guerra más grande y complejo del mundo en el mar de China Meridional.

Se trata de Singapur, ubicado al sudeste asiático, que garantizó su compromiso con naciones “con ideas afines” para mantener las líneas de comunicación marítimas abiertas en esa parte del mundo, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa, Chan Chun Sing, que ofreció en una conferencia este martes.

El lanzamiento del buque cubre una ruta marítima clave entre el océano Índico y el mar de China Meridional, en la cual Singapur juega como intermediario para el transporte internacional, por lo que es primordial para la apertura de las líneas de conexión.

Gobiernos de Estados Unidos y China están en una tregua comercial.
Estados Unidos ha aumentado las tensiones económicas y comerciales con China. | Foto: 123 Rf

Singapur ha alardeado de una amplia e histórica alianza con el país norteamericano, que además ha descrito como de larga data, confiable y firme. Las dos naciones mantienen una colaboración en materia de seguridad y defensa, lo que incluye unas unidades de entrenamiento militar del país asiático en Estados Unidos.

Contexto: China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con importante hallazgo

Las líneas de comunicación a las que se refieren los países son rutas principales entre puertos importantes alrededor del mundo, donde llega y sale mercancía con fines comerciales, militares o de otro tipo.

En Asía, especialmente con las tensiones que ha elevado el presidente Donald Trump con el gobierno de China, la soberanía de aquellas rutas entra en conflicto, lo que podría afectar el comercio o los movimientos del país de Norte América en un sector clave del mundo.

Vehículos transportan contenedores en la terminal de contenedores de comercio exterior del puerto de Qingdao en la provincia de Shandong en Qingdao, China, el 29 de enero de 2025. (Foto de Costfoto/NurPhoto vía Getty Images)
Las rutas marítimas conectan puertos clave del mundo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con los detalles del Ministerio de Defensa, el buque de guerra es de Combate Multifuncional (MRCV), llamado Victory. Este tiene una longitud de hasta 150 metros, un desplazamiento de 8.800 toneladas y cuenta con una autonomía de 12.880 kilómetros o 21 días en mar abierto.

Contexto: Informe revela que agentes del gobierno chino estarían usando ChatGPT para labores de vigilancia masiva. Esto dijo OpenAI

Su atractivo es que combina las capacidades básicas de combate con la posibilidad de controlar y transportar aviones no tripulados, o drones, de superficie, aéreos o submarinos, lo que representa un mayor alcance para las operaciones militares.

Este tipo de Victory está diseñado para navegar con una tripulación reducida e igualmente cumplir con los objetivos de manera óptima. Cuenta con sensores y armas avanzadas para operativos de guerra de alto nivel.

Las empresas chinas no han salido bien libradas en el mercado local según analistas.
La presencia del buque pretende mantener abiertas las rutas cerca de China. | Foto: 123RF

“Es fundamental para nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia, y también para la economía global debido a la crucial ubicación geoestratégica de Singapur”, aseguró el ministro Sing en el lanzamiento de la embarcación bélica.

“De ahora en adelante, nos enfrentaremos a un entorno de seguridad global aún más complejo. Pero lo que no ha cambiado es la necesidad de defender y asegurar nuestras líneas estratégicas de comunicación, ya sea en el aire, el mar o el ciberespacio”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió ‘A la Luz de los Héroes’, la cena que recauda becas y esperanza para los hijos de uniformados caídos

2. Tormentas con “efecto lago” golpearán EE. UU. con lluvias extremas y riesgo de inundaciones: estos son los estados afectados

3. Destierran a figura del ciclismo colombiano: se quedó sin equipo y el futuro le oscurece

4. Canal y hora para ver a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic: segunda fecha de la NBA

5. Yina Calderón confesó que Westcol le debe dinero por su pelea en ‘Stream Fighters’; esta sería la millonaria cifra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosChina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.