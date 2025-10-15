China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con importante hallazgo

En una provincia de China, una de las potencias más grandes del mundo, se halló un yacimiento de oro que equivale a millones de dólares netos producidos por el país asiático, lo que respaldaría varios movimientos económicos.

La mina está ubicada en Xiling, provincia de Shandong una región costera de la República Popular de China.

El mineral es uno de lo más valorados a nivel mundial. | Foto: Getty Images

El Ministerio de Asuntos Exteriores había confirmado que en el lugar puede haber más de 592 toneladas de oro.

Según analistas, este depósito tendría la capacidad de albergar y explotar el mineral por, al menos, 30 años, lo que significa un importante rubro en los planes futuros de China.

¿Cómo fue el proceso para descubrir el yacimiento?

La exploración, en principio, fue liderada por el Grupo Shandong Gold, que llegó a cavar un hoyo de 4.000 metros de profundidad.

Realizaron más de 180 perforaciones ubicadas en un área de 300.000 metros cuadrados, delimitado por expertos geólogos.

Los chinos cuentan con tecnología avanzada para explotar recursos naturales. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La mina tiene 60 metros de ancho, y reportaron que ya han logrado generar estabilidad en la zona para poder explotar el recurso.

¿Cuánto sería el precio a nivel internacional?

Actualmente, la tonelada de oro se cotiza por 77 millones de dólares, precio que podría tener un precio mayor con el pasar de los meses ya que se negoció a máximos históricos.

Si bien la mina fue descubierta en 2023, a hoy es muy posible que tenga más valoración si se relaciona con los costos internacionales.

Bajo estos términos, actualmente se podrían producir unos 28 mil millones de dólares, solo con la explotación básica del mineral, sin contar sus derivados y el destino que tenga pactado Xi Jinping, el mandatario chino.

China supera a Estados Unidos en producción de de oro

Según datos oficiales, EE. UU. cuenta con 72 minas de oro en operación a nivel mundial, y su mina más grande encuentra en Nevada, la cual ha llegado a producir hasta 20 toneladas anuales.

El oro es un mineral flexible y sus reservas respaldan las inversiones y gestión económica de múltiples países. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Por su parte, China tiene más 117 minas en operación activa por todo el mundo, y cuenta con los yacimientos más grandes de la historia, en lo que se ha explorado hasta ahora.

En 2024, el gigante asiático produjo 380 toneladas, un número que lo posiciona como el mayor productor y consumidor en la tierra.