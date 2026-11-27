Hay proyectos que nacen para crear cosas hermosas, pero hay otros que nacen para dejar huella, transformar vidas y demostrar que cuando las mujeres nos unimos somos capaces de construir historias extraordinarias.

Hoy quiero compartir con inmensa alegría uno de esos sueños que comienza a hacerse realidad.

En el marco del Bogotá Fashion Mart, y junto a Tejido Fashion Mart y León Amitai, iniciamos una iniciativa que une la moda, el arte, la tradición, el emprendimiento y, sobre todo, el poder transformador de las mujeres.

El hilo que cambió mi vida

Durante los próximos cinco meses, desde la Fundación Moda y Flores desarrollaremos Tejiendo sueños y saberes, un proyecto que busca formar a 45 mujeres en el arte del tejido, ofreciéndoles herramientas para fortalecer sus habilidades, descubrir oportunidades de emprendimiento y avanzar hacia su autonomía económica.

Pero este sueño va mucho más allá de enseñar a tejer.

Queremos que cada mujer descubra el valor de sus manos, reconozca su talento y comprenda que sus conocimientos, sus experiencias y su historia tienen un lugar importante en nuestra sociedad.

Cada una de las mujeres que hará parte de este proyecto llegará con una historia diferente. Algunas, con sueños que han esperado años para hacerse realidad; otras, con el deseo de aprender un oficio que les permita generar ingresos y abrir nuevas puertas.

Aunque sus historias son distintas, las une un propósito: construir un tapete monumental, una obra textil colectiva en la que cada mujer dejará plasmada una parte de su historia.

No será simplemente un tapete. Será un tejido de memorias, esperanza, resiliencia y sueños compartidos. Cada hilo representará una experiencia, cada puntada contará una historia y cada mujer dejará una parte de sí misma en esta creación.

Esta obra permanecerá en Tejido Fashion Mart como símbolo de lo que podemos lograr cuando unimos nuestros talentos alrededor de un propósito común.

Desde la Fundación Moda y Flores creemos profundamente que la moda no debe limitarse a las pasarelas ni a las tendencias. También puede ser una herramienta de inclusión, formación, emprendimiento y transformación social.

Por eso, esta iniciativa representa una oportunidad para visibilizar el talento femenino y reconocer que detrás de cada creación artesanal hay conocimientos, experiencias y capacidades que pueden abrir nuevas oportunidades.

La alianza con Tejido Fashion Mart y León Amitai nos permite seguir construyendo espacios en los que las mujeres sean protagonistas de su propio desarrollo.

Estoy convencida de que, cuando finalicemos este camino, no solamente tendremos una hermosa obra artesanal. Tendremos mujeres con nuevos conocimientos, sueños fortalecidos y herramientas para emprender.

Porque los hilos pueden unir telas, pero también pueden unir corazones, oportunidades y destinos.

Estoy convencida de que el verdadero legado de este proyecto no estará únicamente en el tapete que construiremos juntas, sino en las oportunidades, los aprendizajes y las historias que comenzarán a tejerse a partir de esta experiencia.

Cecilia Murillo (Chechy Murillo), fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Moda y Flores