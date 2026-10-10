María Paula Cárdenas: la empresaria que le apuesta al desarrollo del emprendimiento femenino

“¿Qué pasaría si en lugar de emprender solas, lo hiciéramos juntas?”. La pregunta surgió cuando decidió hacer una pausa en su trabajo en el mundo corporativo para dedicarse a la maternidad.

La noticia de su embarazo le dio un vuelco a su vida y supo que debía enfrentarse al desafío de querer ser una mamá presente y, al mismo tiempo, no renunciar a su desarrollo profesional. En esa misma época creó Zapaticos Opez, un emprendimiento de zapatos para niños que surgió de las vivencias que tuvo con su hija.

Ahí entendió que, como ella, muchas mujeres se enfrentaban a su mismo dilema. De esa preocupación nació Mompreneurs Colombia y Latam, que durante más de una década evolucionó de encuentros entre emprendedoras a un ecosistema de formación, mentoría, networking, visibilidad y oportunidades.

El lado incómodo del liderazgo con propósito

La iniciativa reúne a cerca de 19.000 mujeres en Colombia y la región, y cuenta con una red de 100 mentores. En 2025, Mompreneurs Fest convocó a 5.000 asistentes presenciales y 3.000 en streaming.

Para esta bogotana, fortalecer a una emprendedora es activar una cadena de valor. “Una empresaria no solamente genera ingresos para sí misma: sostiene una familia, contrata personas, crea redes de proveedores, desarrolla productos y forma equipos”.

Su propósito es que más mujeres pasen del autoempleo a iniciativas estructuradas y sostenibles. “Una empresa puede convertirse en una plataforma para que otras empresas crezcan y, de paso, también crezca la economía”.