Hace unos días, gracias a Dios, culminé mi Programa de Alta Dirección Empresarial de Inalde Business School. En la ceremonia miré a mi alrededor con gratitud. Había compartido este camino con personas de trayectorias admirables en el sector público y privado, y con oficiales de las Fuerzas Militares que se preparan para asumir mayores responsabilidades con Colombia. Aprendí de sus experiencias y de sus preguntas. Me conmovió reconocer que, aunque veníamos de mundos distintos, todos tendríamos que volver a nuestros lugares de trabajo y decidir qué hacer con lo aprendido.

La ceremonia fue solemne y emotiva. Pero lo que más permaneció conmigo ocurrió durante la eucaristía de acción de gracias. El padre Carlo Silva nos habló de la responsabilidad que asumimos como líderes y de la misión de contribuir a transformar la sociedad desde una visión humanista de las organizaciones. Ese propósito parte de una premisa fundamental: dirigir implica comprender integralmente la empresa y poner en el centro la dignidad de la persona humana.

El padre también nos dejó una crítica que me resultó incómoda: estamos convirtiendo las relaciones humanas en simples transacciones.

He seguido pensando en esa frase. Una transacción tiene un lugar legítimo en la vida: acordamos un trabajo, pagamos un servicio, cumplimos un contrato. El problema comienza cuando esa lógica invade todo lo demás y empezamos a mirar a las personas preguntándonos únicamente qué pueden ofrecernos. Nos acercamos mientras son útiles. Las escuchamos mientras tienen influencia. Les damos tiempo cuando esperamos algo a cambio.

¿Y qué hemos conseguido con ello?

Podemos tener agendas llenas de contactos y, aun así, estar cada vez más solos. Podemos hablar de «talento humano» mientras ignoramos lo que le ocurre a quien trabaja a nuestro lado. Podemos reunirnos para discutir el futuro de una organización sin preguntarnos qué vida harán posible las decisiones que tomemos allí. Si un colaborador solo importa por el resultado que entrega, si un cliente se convierte en una cifra y si una comunidad solo merece atención cuando aparece una oportunidad de negocio, algo esencial se ha roto.

Cuando se destruye el tejido humano, la sociedad termina por deshumanizarse. Esa ruptura puede comenzar en hechos pequeños: una persona que deja de hablar porque sabe que no será escuchada; alguien que atraviesa una dificultad y descubre que solo era valioso mientras podía rendir; un directivo que llega a creer que sus decisiones afectan únicamente los números. Cuando estas experiencias se repiten durante años, terminan por moldear una forma de relacionarnos que trasladamos a nuestras familias, a las instituciones y al país.

He escrito antes sobre la responsabilidad de nuestras palabras, sobre las oportunidades que debemos abrir a los niños y sobre la dignidad que merece toda persona, incluso cuando pensamos distinto. Al salir de INALDE comprendí que esas convicciones también deben resistir una prueba cotidiana: ¿qué lugar ocupan las personas cuando debemos tomar una decisión difícil?

Antes del cargo, una persona

Una visión humanista exige resultados; las organizaciones necesitan ser sostenibles para cumplir su misión. Pero también nos exige examinar cómo llegamos a esos resultados y qué ocurre con las personas durante el camino. A veces habrá que tomar decisiones dolorosas. Precisamente entonces importa escuchar, explicar con honestidad, reconocer el impacto de lo que hacemos y asumir la responsabilidad que nos corresponde. El trato digno se vuelve más necesario cuando actuar con justicia nos cuesta.

Esta reflexión no concierne únicamente a la empresa. También interpela al servicio público y a quienes tienen la misión de proteger al país. Cada ámbito tiene deberes distintos. En todos, sin embargo, ejercer autoridad significa que nuestras decisiones alcanzan vidas que quizá nunca conoceremos. Por eso me impresionó tanto estar rodeada de personas llamadas a dirigir desde lugares tan diferentes. El país que queremos construir depende, en parte, de lo que cada uno haga al regresar a su puesto.

En el Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos que quien quiera ser grande se haga servidor de los demás. Pienso en esas palabras al recordar la misa. Nos invitan a revisar qué entendemos por grandeza: cuánto poder acumulamos o qué hacemos con él cuando alguien necesita ser visto, escuchado y tratado con justicia.

Terminé el programa orgullosa de haberlo vivido y agradecida por las personas que conocí. También salí con una pregunta que quiero conservar cuando la emoción de la ceremonia se haya apagado: ¿serán mejores las vidas de otros porque pasamos por estos espacios de formación?

La respuesta no estará en el diploma. Estará en la próxima conversación que decidamos sostener con atención, en la persona a la que demos lugar aunque no tenga poder y en la decisión que tomemos sabiendo que sus consecuencias llegarán más allá de nuestra oficina. Si allí no cambia nada, habremos aprendido mucho sobre dirección y demasiado poco sobre nuestra misión.

Leiddy Wandurraga, CEO de Pulkro