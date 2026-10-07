Colombia superó los USD 5.200 millones en fusiones y adquisiciones durante el primer semestre de 2026

Colombia registró 38 operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) por USD 5.294 millones durante el primer semestre de 2026, un aumento del 14 % frente a los USD 4.550 millones reportados en el mismo periodo de 2025. Con este resultado, el país ocupó el cuarto lugar en América Latina por valor transado, detrás de Brasil, México y Argentina.

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Las cifras hacen parte del informe Weathering the storm: Latam M&A and PE activity in HY 2026, elaborado por Marsh y Mergermarket, que identificó un mercado regional marcado por operaciones de mayor valor e importancia estratégica, aunque de menor volumen. En conjunto, las transacciones latinoamericanas alcanzaron los USD 60.400 millones durante los primeros seis meses del año.

En Colombia, los sectores de energía, hidrocarburos y consumo concentraron algunas de las principales operaciones. Entre ellas figura la adquisición del 100 % de SierraCol Energy por parte de la filipina Prime Infrastructure Capital, por USD 1.500 millones, que marcó la salida del fondo de capital privado Carlyle Group.

sobresale el acuerdo de Ecopetrol para adquirir el 51 % de la brasileña Brava Energia por US$2.930 millones. Foto: Getty Images

También sobresale el acuerdo de Ecopetrol para adquirir el 51 % de la brasileña Brava Energia por USD 2.930 millones, una de las mayores transacciones transfronterizas de la región. En consumo, Erton Holdings acordó tomar una participación en Grupo Nutresa valorada en USD 1.556 millones, en el marco de una reestructuración corporativa orientada a fortalecer su estructura de capital.

El dinamismo del mercado se produce en medio de desafíos económicos. La inflación superior al 6 % a junio y una tasa de interés de referencia del 12 % configuran un entorno que exige cautela por parte de los inversionistas. Además, la claridad regulatoria, la seguridad operativa y la capacidad de ejecutar proyectos figuran entre los factores que inciden en sus decisiones.

Pese a estas condiciones, el país mantiene el interés del capital internacional y de los fondos de inversión privada por sus activos estratégicos.

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“América Latina continúa mostrando un mercado de M&A resiliente y cada vez más sofisticado: pese a un menor número de operaciones, el valor transaccionado creció 14 % en el primer semestre de 2026. En este contexto de operaciones más grandes y complejas, el seguro de Representaciones y Garantías (R&W) está adquiriendo un papel cada vez más estratégico para facilitar la ejecución de transacciones, reducir fricciones entre las partes y brindar mayor certeza en la asignación de riesgos”, señaló Felipe Escallón, líder Private Equity, Fusiones y Adquisiciones para Florida y LATAM.

Para el segundo semestre de 2026 y 2027, se espera que la energía, los minerales críticos y el consumo continúen impulsando la atracción de capital y las operaciones de M&A en Colombia.