Sandra Ortiz reaparece tras revelaciones de ‘El libro de la verdad’ sobre el saqueo a la UNGRD: “Cortina de humo para tapar y legalizar el gran robo”

La exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, Sandra Ortiz, reapareció en las últimas horas después de que se conociera la información sobre el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), contenida en El libro de la verdad, el documento que presentó el presidente Abelardo De La Espriella sobre los presuntos casos de corrupción en el anterior gobierno.

Ortiz se manifestó a través de su cuenta de X: “Sí, como ha señalado el presidente (De La Espriella) y aparece en ‘El libro de la verdad’, desaparecieron $2 billones y hay quienes buscan un principio de oportunidad; hoy confirmo algo: mi caso fue la cortina de humo para tapar y legalizar el gran robo de la UNGRD”.

El presidente De La Espriella fue el encargado de presentar las cifras y los cuestionamientos relacionados con las iniciativas del gobierno anterior. Según expuso, en la Unidad para la Gestión del Riesgo se habrían utilizado cerca de 900.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y, al parecer, se perdió el rastro de 1,3 billones de pesos.

Esas cifras fueron las que llevaron a la exconsejera Ortiz a considerar que su caso fue una “cortina de humo” frente a lo que calificó como el monstruo de la corrupción que habría operado al interior de la UNGRD durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Hay que recordar que Sandra Ortiz fue procesada por la justicia colombiana después de que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad, la señalaran como la “mensajera” encargada de entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para que supuestamente apoyara las reformas sociales del anterior Gobierno en el Congreso.

Por ese caso también terminó salpicado el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, quien continúa recluido en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, mientras avanza el proceso en su contra por los 1.000 millones de pesos que habría recibido de Pinilla en Montería, Córdoba, con el mismo fin.

Lo más delicado de ese caso es que esa millonaria suma de 4.000 millones de pesos habría salido de un préstamo con un particular que, al parecer, habría sido cancelado con el dinero que se destinó para comprar 40 carrotanques que iban a llevar agua potable al departamento de La Guajira.