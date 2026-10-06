Primera dama, Ana Lucía Pineda, anuncia importante alianza en el Gobierno De La Espriella: “Esto apenas comienza”

La primera dama, Ana Lucía Pineda, anunció este martes, 6 de octubre, una nueva alianza entre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, y Grupo Argos, para apoyar con soluciones de vivienda a las familias damnificadas por el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.
El proyecto comenzará en Quibdó con la construcción de tres viviendas en zona urbana y posteriormente se extenderá a otros departamentos afectados.
“A partir de hoy empieza una alianza entre la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, y Grupo Argos. Les doy la mano porque hoy llegan muy buenas noticias a nuestra Fundación”, aseguró Pineda durante el anuncio.
Quibdó será el punto de partida
Según explicó la primera dama, el trabajo conjunto permitirá llevar un nuevo diseño de vivienda a los territorios golpeados por la emergencia.
“Empezaremos en Quibdó, con tres viviendas en zona urbana, y de allí también llegaremos a otros departamentos”, afirmó.
Pineda anticipó, además, que esperan realizar las primeras entregas antes de finalizar 2026. “Esto apenas comienza y antes de que se acabe el año estaremos en los territorios cortando la cinta y entregando esta nueva vivienda a la familia damnificada”, señaló.
El Grupo Argos manifestó su respaldo a la iniciativa y aseguró que existe un compromiso para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.
Avanza la reconstrucción en otras zonas afectadas
La nueva alianza se suma a otras acciones que la primera dama viene promoviendo desde la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para atender las consecuencias del terremoto.
En Risaralda, por ejemplo, se adelanta un proyecto de reconstrucción y mejoramiento de viviendas con participación del sector privado.
Allí se anunció que las primeras entregas se realizarán en Dosquebradas e incluyen dos viviendas nuevas: una casa de un piso y otra de dos niveles con un espacio acondicionado para un negocio familiar. También están previstos dos mejoramientos integrales de viviendas afectadas.
El presidente también se refirió a esta estrategia y señaló que se han revisado los detalles de los proyectos que articulan al Gobierno, la Fundación y empresas privadas para avanzar en soluciones habitacionales destinadas a las familias damnificadas.
Ahora, con la incorporación de Grupo Argos, la iniciativa amplía su alcance hacia Quibdó y proyecta llegar posteriormente a otros departamentos, mientras continúa el proceso de recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.