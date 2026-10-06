Alerta por disparos contra la fachada de la Cárcel Modelo en Barranquilla

Un atentado con disparos se presentó esta tarde contra la fachada de la Cárcel Modelo, en la zona industrial de Barranquilla sobre la vía 40.

La peligrosa banda que está detrás del atentado a una cárcel en Barranquilla: esta es la historia

El hecho ocurrió cuando desconocidos en moto habrían disparado contra el portón y una de las paredes del centro carcelario.

En el reporte preliminar, el Inpec le confirmó a SEMANA que, de momento, la situación no dejó personas heridas y al lugar arribaron funcionarios del CTI de la Fiscalía para iniciar las labores investigativas de rigor.

Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y ya revisan el material de las cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos.

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