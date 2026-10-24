Abelardo De La Espriella visitó a la familia de la patrullera asesinada en Cali: “Su muerte no quedará impune”

El presidente se reunió con la madre y otros familiares de María José Recuero, quien falleció tras resultar herida durante un procedimiento policial relacionado con un presunto hurto.

Falleció la patrullera de la Policía Nacional que resultó herida al impedir caso de hurto en Cali

El presidente Abelardo De La Espriella viajó a Cali para acompañar a los familiares de la patrullera María José Recuero Suárez, cuya muerte se confirmó este sábado, 24 de octubre, después de que resultara gravemente herida durante un intercambio de disparos en la ciudad.

En un video compartido en sus redes sociales, el mandatario aparece abrazando a la madre de la uniformada y conversando con ella. También se le observa compartiendo unas palabras con otros integrantes de la familia, en medio del duelo por la pérdida de la joven policía.

Tras el encuentro, De La Espriella publicó un mensaje en el que expresó sus condolencias y aseguró que la familia contará con su respaldo.

“Hoy acompaño en Cali a la mamá y a la familia de nuestra patrullera María José Recuero, en medio de un dolor que ninguna madre debería vivir”, escribió el presidente.

El compromiso de Abelardo De La Espriella con la familia

En su pronunciamiento, el mandatario se refirió a la investigación por la muerte de la uniformada y manifestó que espera que los responsables respondan ante la justicia.

“Les he expresado personalmente mis condolencias y mi compromiso: ¡Su muerte no quedará impune! No descansaremos hasta que los responsables respondan ante la justicia”, señaló De La Espriella en su publicación.

El presidente también aseguró que continuará acompañando a los allegados de la patrullera y que les ofrecerá ayuda dentro de sus posibilidades.

“No voy a dejar sola a su familia. Los acompañaré y les brindaré toda la ayuda que esté a mi alcance”, agregó.

Al referirse a la labor que desempeñaba Recuero en la Policía Nacional, el mandatario destacó su servicio y aseguró que su muerte no será olvidada.

“María José entregó su vida al servicio de la patria y Colombia jamás olvidará su sacrificio”, escribió. El mensaje terminó con una petición de fortaleza para sus familiares y las expresiones “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”.

Policía Nacional rindió homenaje a María José Recuero con una velatón en Cali

La Policía Nacional también rindió homenaje a María José Recuero Suárez a través de su cuenta de X, donde destacó su labor al servicio del país. “Honramos la memoria de nuestra patrullera María José Recuero Suárez, hija, hermana, compañera y heroína al servicio de Colombia”, expresó la institución, que además manifestó su solidaridad con los familiares y seres queridos de la uniformada.

En la publicación compartió un video de una velatón realizada en el comando de la Policía Metropolitana de Cali y en las estaciones de la ciudad, como homenaje a la patrullera y en rechazo a su asesinato.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, lamentó la muerte de la uniformada y reiteró el compromiso de la institución con el esclarecimiento del caso.

“Colombia pierde una mujer valiente que entregó su vida protegiendo a los demás, nuestra Pp. María José Recuero Suárez”, expresó. Además, aseguró que la Policía acompañará a sus familiares y que continuará trabajando para que los responsables del homicidio respondan ante la justicia.

¿Qué se sabe de la muerte de la patrullera?

María José Recuero resultó herida el viernes 23 de octubre durante un procedimiento policial en el barrio Industrial de Cali. Según la información conocida, los uniformados intervinieron ante un presunto intento de hurto en el que varios hombres armados habrían intentado robar una motocicleta y otras pertenencias.

La patrullera falleció un día después de resultar gravemente herida durante un procedimiento policial en Cali. Foto: Montaje Semana

Durante el intercambio de disparos, la patrullera recibió una herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció al día siguiente. Otros dos policías también resultaron heridos.

La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso e identificar a los demás involucrados. Hasta el momento, las autoridades continúan con la búsqueda de los presuntos responsables.