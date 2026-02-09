Millones en juego: los sueldos que rodean a Patriots y Seahawks en la NFL

Con el Super Bowl 2026 ya disputado, la atención en la NFL no solo se concentró en el título, sino también en las millonarias cifras que mueven a los jugadores dentro y fuera del campo.

La final entre Seattle Seahawks y New England Patriots volvió a poner sobre la mesa cuánto gana realmente un jugador de la liga más poderosa del deporte profesional, donde los salarios, bonos y contratos publicitarios convierten a los protagonistas del emparrillado en algunos de los atletas mejor pagados del mundo.

En 2025, por ejemplo, el salario promedio de un jugador de la NFL rondó los 860.000 dólares, aunque estos valores son solo un estimado general, ya que los ingresos dependen en gran medida de la posición, la experiencia y las negociaciones individuales de cada contrato.

Gigantes financieros en el campo

Algunas listas de contratos muestran que los salarios más altos de la liga superan con facilidad los 50 millones de dólares anuales para quarterbacks y otras estrellas ofensivas. Por ejemplo, quarterbacks como Dak Prescott o Josh Allen lideran el ranking general de ingresos en la NFL con pactos cercanos a los 55–60 millones de dólares por año, cifras que reflejan el valor extremo que tiene dirigir una ofensiva profesional.

Equipos como Patriots o Seahawks estructuran sus plantillas dentro de un límite salarial establecido por la liga (el salary cap), que regula cuánto puede gastar cada franquicia en sueldos. Esto influye directamente en cuánto pueden comprometerse con cada jugador, aunque los contratos de estrellas suelen incluir bonos y garantías que elevan las cifras finales.

Pagos por rendimiento: más allá del salario base

Además del sueldo anual, los jugadores que llegan al Super Bowl se benefician de pagos adicionales por desempeño en la postemporada.

Según los estándares de la liga, cada jugador del equipo campeón recibirá un incentivo extra de aproximadamente 178.000 dólares, mientras que el equipo perdedor recibirá un incentivo menor, cercano a 103.000 dólares por participación en el evento.

El tope salarial obliga a los equipos a equilibrar estrellas y jugadores jóvenes. Foto: Getty Images via AFP

Estos pagos son independientes del contrato base y se suman al ingreso global del jugador por temporada, lo que significa que incluso posiciones con salarios modestos pueden ver incrementados sus ingresos al avanzar en los playoffs.

Distancias salariales dentro de la liga

En la NFL también existen diferencias marcadas entre los salarios según experiencia y rol. Un novato recién llegado al roster activo puede tener un salario base menor, en torno a cientos de miles de dólares, mientras que veteranos consolidados pueden superar los millones por año solo en contrato base.