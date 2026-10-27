Esta es la propuesta de Fenalco para el salario mínimo de 2027

Con miras a la negociación del salario mínimo para 2027, los gremios económicos comenzaron a destapar sus cartas.

Desde el Congreso de Asocajas en Cartagena, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), aseguró que el incremento para el próximo año no debería superar el 9 %.

Tomando como base el salario básico mensual vigente en 2026, que se ubica en $1.750.905, un ajuste del 9 % representaría un aumento de $ 157.581, situando el sueldo básico en $ 1.908.486 (sin incluir el auxilio de transporte actual de $ 249.095, con el que el ingreso total vigente alcanzaría los $2.000.000).

La propuesta de Fenalco se enmarca dentro del rango sugerido por el bloque empresarial (Asofondos, SAC, Andesco), que contempla ajustes de entre el 8,5 % y el 9,5 %.

¿Por qué un aumento del 9 %?

El gremio de los comerciantes justificó su propuesta señalando que el ajuste salarial debe ceñirse estrictamente a la fórmula legal: la inflación proyectada (que el Banco de la República ubica cerca del 7 %) más la productividad laboral (que el Dane revelará a finales de noviembre y se estima en torno al 1,2 %).

Además, Cabal atribuyó las presiones inflacionarias y la pérdida de empleo al incremento del 23 % decretado para 2026 por el Gobierno nacional. “Tenemos que regresar a un salario que para el Gobierno políticamente es costoso, pero para las empresas, los ciudadanos y los mismos trabajadores va a ser importante”, afirmó el dirigente en Cartagena.

La brecha con la propuesta de los trabajadores

Mientras el sector empresarial busca incrementos de un solo dígito, las centrales obreras (CUT, CTC y CGT) llevarán a la mesa de concertación una exigencia de aumento del 38,5 %.

Fabio Arias, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), argumentó que esta propuesta busca cerrar el desfase de 32 puntos para alcanzar el salario mínimo vital, respaldado por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De aprobarse la solicitud sindical, el salario básico para 2027 alcanzaría los $2.424.003 (sin auxilio de transporte).

Las centrales obreras llevarán a la mesa de concertación una exigencia de aumento del 38,5 %. Foto: Getty Images

Incertidumbre por el Decreto 1469 de 2025 ante el Consejo de Estado

La negociación se desarrollará bajo un escenario de expectativa jurídica. El Consejo de Estado entró en la fase final para decidir sobre la demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, que fijó el alza del 23 % para el salario mínimo de 2026.

El alto tribunal cerró la etapa probatoria y avanza mediante sentencia anticipada. Fenalco reiteró su solicitud de anulación, sosteniendo que el Gobierno anterior no justificó adecuadamente el ajuste. Un eventual fallo de nulidad modificaría el salario base sobre el cual debe negociarse el incremento de 2027.

Cronograma de la negociación

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales profundizará sus conversaciones entre finales de noviembre y diciembre.

El primer plazo legal para lograr un acuerdo vence el 15 de diciembre. De no lograrse un consenso, la Ley 278 de 1996 establece un segundo plazo hasta el 30 de diciembre antes de que el Gobierno nacional fije el aumento por decreto.