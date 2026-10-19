Recomiendan aumentar el salario mínimo en 8% para 2027: esta es la propuesta de Corficolombiana

A pocas semanas de que se instalen las mesas de negociación para definir el salario mínimo del próximo año, Corficolombiana recomendó retornar a la regla técnica tradicional y propuso un incremento del 8%.

Inflación anual a septiembre llegó a 6,29 % y marca el debate sobre el salario mínimo de 2027

“Según nuestras estimaciones, con una inflación proyectada de 6,8% para el cierre de 2026 y un aumento de la Productividad Total de los Factores de 1,2%, el ajuste técnicamente deseable para 2027 sería de 8%”, señaló la entidad en su informe semanal.

La sugerencia de la corporación financiera se fundamenta en la suma de ambos componentes: la tasa de inflación proyectada (6,8%) y la cifra de productividad (1,2%). Aplicar esta regla garantiza un ajuste salarial sostenible y evita distorsiones económicas que, al sobrepasar este umbral, terminarían deteriorando el poder adquisitivo real de los trabajadores a mediano plazo.

Es clave recordar que para este año el incremento del salario mínimo fue del 23%, ubicándose más de 17 puntos porcentuales por encima de la inflación y sin contemplar el indicador de productividad.

Corficolombiana subrayó la importancia de priorizar los criterios técnicos Foto: Getty Images

De acuerdo con los analistas de Corficolombiana, este ajuste desproporcionado explica 53% de la aceleración inflacionaria registrada entre diciembre del año pasado y septiembre del presente año.

Este incremento en el costo de vida obligó al Banco de la República a elevar las tasas de interés hasta 12,25%, lo que encareció los créditos de consumo e hipotecarios y frenó la inversión productiva en el país.

Por otra parte, la entidad advirtió sobre el impacto del alza salarial desmedida en el mercado laboral: durante el primer semestre del año, el número de trabajadores informales con ingresos inferiores a un salario mínimo aumentó en 434.000 personas.

Asimismo, la medida deteriora las finanzas públicas. Según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), las alzas no sustentadas en criterios técnicos incrementan el déficit fiscal debido a los mayores costos en pensiones y nómina estatal.

Frente a este panorama, Corficolombiana hizo un llamado a la concertación entre el Gobierno, los gremios y las centrales obreras, subrayando la importancia de priorizar los criterios técnicos antes de fijar la cifra definitiva.