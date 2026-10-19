Mientras denuncias como las de Karen Sevillano, la influenciadora que cuestionó pagar $197.000 por un solo plato de comida en Medellín, se vuelven virales, los empresarios del sector gastronómico advierten que la realidad financiera del gremio es crítica.

La situación en Medellín que tiene cansados a sus ciudadanos

Lejos de responder a una especulación de precios o a una mayor rentabilidad, el costo de la oferta gastronómica en Medellín refleja una estructura de costos operativos desbordada que tiene a numerosos establecimientos operando con ganancias nulas o en pérdidas.

Entre las principales preocupaciones del sector destacan los cánones de arrendamiento comercial fuera de control, el alza en los insumos, una elevada carga tributaria y la rigidez de los costos laborales. De acuerdo con voceros de la industria, diversos restaurantes han recibido notificaciones de incrementos superiores a 40 % en los arriendos de sus locales.

A esto se suma el encarecimiento generalizado de las materias primas, con alzas cercanas a 14 % en productos básicos como las proteínas y carnes, y la presión adicional provocada por el aumento de 17 % en el precio de los combustibles.

Ludwing Chimá, empresario y vicepresidente del Tour Gastronómico de Antioquia, explicó a Caracol Radio que la fijación de los precios no responde a una forma de lucrarse excesivamente, sino a la supervivencia del negocio.

“Cuando te suben la gasolina 17 % y eso impacta las materias primas, tengo que subir precios”, señaló el empresario.

El sector no enfrenta una crisis pasajera, sino una estructural Foto: Getty Images

A este escenario se suma el costo de mantener una nómina formal. Sostener un empleado que devenga el salario mínimo puede representar un costo real de entre $3,8 y $4 millones de pesos mensuales para el empleador, sin incluir recargos nocturnos ni festivos.

Bajo esa lógica, una operación con cinco trabajadores demanda cerca de $20 millones al mes solo en personal. Esto ha llevado a varios establecimientos a recortar sus plantas operativas para evitar la quiebra.

El gremio oficial que representa y agrupa al sector de la gastronomía en Medellín y Antioquia, Tour Gastronómico de Antioquia, enfatizó que el sector no enfrenta una crisis pasajera, sino una estructural, por lo que solicitan revisar algunas cargas tributarias como el impuesto al consumo y el tributo de Industria y Comercio (ICA).