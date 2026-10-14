Vicepresidencia ya arrancó a trabajar en la ‘Milagro Week’ que será en Nueva York y busca atraer inversión extranjera

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció el inicio del Consejo Directivo de la Vicepresidencia de la República, en el que se abordarán los avances de la denominada Misión Crecer y la preparación de la ‘Milagro Week’, una iniciativa que se desarrollará en Nueva York para promover a Colombia como destino de inversión.

Vicepresidencia reduce en $1.000 millones su gasto mensual en personal durante el nuevo Gobierno

A través de su cuenta en X, Restrepo señaló que la reunión busca avanzar en las tareas encomendadas por el presidente Abelardo de la Espriella, así como en la puesta en marcha de la agenda internacional, que pretende fortalecer la cooperación con otros países y atraer capital extranjero.

Según explicó el vicepresidente, la ‘Milagro Week’ será un escenario para presentar ante grandes inversionistas las oportunidades que ofrece Colombia, con el propósito de impulsar nuevos proyectos, promover la generación de empleo y contribuir al desarrollo económico.

El mensaje y la oración que, según José Manuel Restrepo, vaticinaron su llegada a la Vicepresidencia

José Manuel Restrepo se reunió con un grupo de ministros Foto: Vicepresidencia

El anuncio se enmarca en la estrategia del Gobierno denominada ‘Patria Milagro’, con la que la administración busca impulsar sus objetivos económicos y de crecimiento.

Sin embargo, Restrepo no precisó en su publicación las fechas de realización de la ‘Milagro Week’, los sectores económicos que tendrán prioridad durante la agenda en Nueva York ni los inversionistas o entidades internacionales que participarán en las actividades.

Vicepresidencia de Colombia anunció apoyo de 12 millones de euros de la Fundación Jerónimo Martins para reconstruir zonas afectadas tras el terremoto

Entrevista a José Manuel Restrepo candidato a la vicepresidencia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por ahora, el vicepresidente confirmó que la iniciativa se encuentra en etapa de preparación, mientras la Vicepresidencia avanza en la coordinación de las acciones previstas para su desarrollo.