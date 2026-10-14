Vicepresidencia ya arrancó a trabajar en la ‘Milagro Week’ que será en Nueva York y busca atraer inversión extranjera

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció el inicio del Consejo Directivo de la Vicepresidencia de la República, en el que se abordarán los avances de la denominada Misión Crecer y la preparación de la ‘Milagro Week’, una iniciativa que se desarrollará en Nueva York para promover a Colombia como destino de inversión.
Damos inicio al Consejo Directivo de la Vicepresidencia para seguir avanzando en la #MisiónCrecer, encomendada por el presidente @ABDELAESPRIELLA.— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 14, 2026
También para avanzar en la puesta en marcha de la #MilagroWeek en Nueva York, una apuesta estratégica para atraer inversión… pic.twitter.com/YgHDi3CiVF
A través de su cuenta en X, Restrepo señaló que la reunión busca avanzar en las tareas encomendadas por el presidente Abelardo de la Espriella, así como en la puesta en marcha de la agenda internacional, que pretende fortalecer la cooperación con otros países y atraer capital extranjero.
Según explicó el vicepresidente, la ‘Milagro Week’ será un escenario para presentar ante grandes inversionistas las oportunidades que ofrece Colombia, con el propósito de impulsar nuevos proyectos, promover la generación de empleo y contribuir al desarrollo económico.
El anuncio se enmarca en la estrategia del Gobierno denominada ‘Patria Milagro’, con la que la administración busca impulsar sus objetivos económicos y de crecimiento.
Sin embargo, Restrepo no precisó en su publicación las fechas de realización de la ‘Milagro Week’, los sectores económicos que tendrán prioridad durante la agenda en Nueva York ni los inversionistas o entidades internacionales que participarán en las actividades.
Por ahora, el vicepresidente confirmó que la iniciativa se encuentra en etapa de preparación, mientras la Vicepresidencia avanza en la coordinación de las acciones previstas para su desarrollo.