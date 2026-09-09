Vicepresidencia de Colombia anunció apoyo de 12 millones de euros de la Fundación Jerónimo Martins para reconstruir zonas afectadas tras el terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que la Fundación Jerónimo Martins decidió vincularse al plan de reconstrucción impulsado por el presidente Abelardo de la Espriella, con una donación de 12 millones de euros que tendrá como prioridad a las comunidades más afectadas.

Presidente del Congreso le propone al Gobierno aprobar uso de cesantías para ayudar a familiares afectados por terremoto

Según reveló el vicepresidente, los recursos serán distribuidos en tres frentes. Una parte estará destinada a entregar alimentos a las familias damnificadas y otra a garantizar el sostenimiento alimentario de quienes permanecen en los albergues mientras avanzan las labores de recuperación.

El componente de mayor peso estará dirigido a la infraestructura social. El 60 % de la donación, de acuerdo con el anuncio, será utilizado para reconstruir hogares infantiles, colegios, hospitales y otras instalaciones que resultaron afectadas y que son consideradas prioritarias para la recuperación de las zonas golpeadas por el sismo.

En Chocó: Grupo Argos y Nicky Jam entregan la primera casa a afectados por el terremoto

Durante su intervención en Asobancaria, Restrepo planteó que Colombia debe volver a generar confianza para atraer inversión nacional y extranjera. Foto: Foto: Asobancaria

La decisión de la fundación representa uno de los primeros apoyos privados de carácter internacional que se conocen para el proceso de reconstrucción y pone sobre la mesa la búsqueda de recursos adicionales para atender una emergencia que supera la capacidad de respuesta inmediata del Estado.

El vicepresidente destacó el gesto como una muestra de solidaridad y aseguró que la participación del sector privado será determinante para acelerar la recuperación de las comunidades damnificadas.