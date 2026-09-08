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Gobierno no usará la palabra ‘campesino’. Así lo explicó el ministro de Agricultura

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, le salió al paso a las críticas desde el Congreso de la República.

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Redacción Semana
8 de septiembre de 2026 a las 4:29 p. m.
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, e imagen de referencia de campesino.
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, e imagen de referencia de campesino. Foto: Foto1: Asobancaria /cortesía. Foto 2: Getty Images.

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, confirmó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella no usará la palabra ‘campesino’ para referirse a los productores de alimentos en Colombia.

La tesis, que ha generado revuelo entre la opinión pública, ya fue socializada entre los funcionarios del Ministerio.

Indalecio Dangond y Martha Carvajalino.
Ministerio de Agricultura denunció que anterior gobierno dejó amarrados a 18.000 contratistas con compromisos cercanos al billón de pesos

Así lo explicó el alto funcionario ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes este 8 de septiembre. El Ejecutivo, de ahora en adelante, sustituirá la palabra ‘campesino’ por ‘pequeño empresario de campo’.

“No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo. Aquí vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país. Empresarios del campo”, dijo Dangond frente a los congresistas.