Gobierno no usará la palabra ‘campesino’. Así lo explicó el ministro de Agricultura

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, confirmó que el Gobierno de Abelardo De La Espriella no usará la palabra ‘campesino’ para referirse a los productores de alimentos en Colombia.

La tesis, que ha generado revuelo entre la opinión pública, ya fue socializada entre los funcionarios del Ministerio.

Ministerio de Agricultura denunció que anterior gobierno dejó amarrados a 18.000 contratistas con compromisos cercanos al billón de pesos

Así lo explicó el alto funcionario ante las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes este 8 de septiembre. El Ejecutivo, de ahora en adelante, sustituirá la palabra ‘campesino’ por ‘pequeño empresario de campo’.

“No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo. Aquí vamos a elevarle el estatus a los que producen los alimentos del país. Empresarios del campo”, dijo Dangond frente a los congresistas.