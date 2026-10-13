Vicepresidencia reduce en $1.000 millones su gasto mensual en personal durante el nuevo Gobierno

La Vicepresidencia de la República redujo su estructura de personal en casi dos terceras partes durante los primeros dos meses del Gobierno de Abelardo De La Espriella, una decisión con la que busca disminuir el gasto público y generar ahorros superiores a los $ 12.000 millones anuales.

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El ajuste se refleja en el número de cargos ocupados, que pasó de 63 a 24, y en el gasto mensual en personal, que cayó de $ 1.364 millones a $ 363 millones, según el balance divulgado. La reducción del gasto equivale al 73 %.

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió las medidas como parte de una política de austeridad en el manejo de los recursos públicos. “Queremos demostrarle a Colombia que las cosas se pueden hacer de manera más eficiente”, afirmó.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano abrió, de manera remota, el 28° Congreso Andesco 2026 Foto: Vicepresidencia de la República

Los recortes también alcanzaron la contratación externa. La entidad aseguró que durante los dos primeros meses de la actual administración no suscribió nuevos contratos de prestación de servicios. Entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2026, la Vicepresidencia había firmado 63 órdenes de este tipo.

En cuanto a los contratos con personas jurídicas, el organismo reportó una reducción del 98 %. En el periodo comprendido entre enero y el 7 de agosto se habían suscrito cinco contratos por $ 15.351 millones.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La administración de Restrepo sostiene que los ajustes responden a las directrices de austeridad del Gobierno nacional. El reto será mantener la reducción del gasto sin afectar las funciones y responsabilidades asignadas a la vicepresidencia.