Flávio Bolsonaro visita a su padre en prisión domiciliaria, a 12 días de la segunda vuelta en Brasil

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro visitó en prisión domiciliaria a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, después de que el juez así lo autorizara, en vísperas del balotaje frente a Lula.

Flávio Bolsonaro suma apoyos clave para la segunda vuelta. Así están las encuestas contra Lula

El senador conservador recibió la autorización del tribunal supremo para visitar en persona al exmandatario (2019-2022) condenado por golpismo, con la condición de que el encuentro no tuviera fines políticos ni electorales.

Flávio ingresó en un convoy a la residencia de su padre en Brasilia, donde paga la condena de 27 años, constataron medios y agencias en el lugar, incluida la AFP.

‼️Flávio visita Jair Bolsonaro após autorização do STF O candidato do Partido Liberal (PL) visitou o pai por volta das 9h45 desta terça-feira (13). https://t.co/77tFBWQtCl — RT Brasil (@rtnoticias_br) October 13, 2026

El legislador de 45 años irá al balotaje con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre tras obtener el 47 % de los votos de la primera vuelta frente al 45 % del izquierdista, que busca un cuarto mandato.

Jair Bolsonaro, de 71 años, es una figura central de la derecha brasileña y su imagen siempre está presente en las manifestaciones públicas de su hijo, que promete anular su condena si es elegido presidente.

El candidato tenía prohibido visitarlo desde julio por divulgar una carta de apoyo de su padre a su campaña durante una transmisión en YouTube.

Ese acto fue considerado por el juez Alexandre de Moraes como una violación a las restricciones impuestas al expresidente para expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se dirigen a sus seguidores durante un acto de campaña en la playa de Copacabana el 16 de marzo de 2025 en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Getty Images

Al autorizar la visita de este martes, el juez prohibió a Flávio Bolsonaro divulgar “cualquier manifiesto o declaración” de su padre.

Jair Bolsonaro paga cárcel en su residencia por motivos de salud derivados de una puñalada que sufrió en 2018, durante la campaña en la que fue elegido como presidente.

Fue condenado por planear un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones con Lula en 2022.