Abelardo De La Espriella habla con Flávio Bolsonaro y lo respalda de cara a la segunda vuelta en Brasil; así fue el diálogo

El candidato brasileño Flávio Bolsonaro sostuvo este miércoles, 7 de octubre, una conversación virtual con el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, en la que ambos plantearon profundizar la cooperación en seguridad y narcotráfico y acordaron mantener abierta la posibilidad de una reunión bilateral en Colombia.

El acercamiento se produjo a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial brasileña, prevista para el 25 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro se enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. La conversación fue publicada en las redes sociales del candidato brasileño y contó también con la participación de su hermano Eduardo Bolsonaro.

Flávio incluso invitó a De La Espriella a su eventual posesión en enero de 2027, aunque el presidente colombiano respondió que no podría asistir. “Yo feliz de ir a tu posesión, sabes lo mucho que quiero a los Bolsonaro, me sueño en Salvador de Bahía, en Río, comiendo una carne, pero prometí no salir de Colombia en cuatro años. Te voy a acompañar de corazón. Te espero aquí y hacemos una bilateral”, manifestó.

Abelardo De La Espriella y Flávio Bolsonaro. Foto: SEMANA / AP

El propio De La Espriella planteó que Colombia y Brasil son países hermanos que pueden coordinar esfuerzos frente a un problema que trasciende sus fronteras. “Te espero aquí y hacemos una reunión bilateral en donde vamos a estrechar los lazos entre dos países que son hermanos y que van a dar una lucha decidida contra el narcotráfico y la inseguridad para beneficio de nuestros pueblos”, afirmó.

El mandatario colombiano recordó que Jair Bolsonaro, padre de Flávio, fue una de sus referencias políticas en materia de seguridad. “El presidente Jair Bolsonaro fue inspiración para mí en esa lucha frontal contra el terrorismo y el crimen organizado”, sostuvo.

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“Un país que tiene seguridad es un país que tiene confianza inversionista, es un país que tiene inversión social, es un país que tiene desarrollo, que tiene futuro”, dijo. Y agregó: “Un país puede tener todas las riquezas del mundo, como las tienen Colombia y Brasil. Pero si no tenemos seguridad, no tenemos nada”.

El candidato presidencial de la oposición, el senador Flavio Bolsonaro. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

En la conversación también apareció uno de los asuntos que ha marcado la política de seguridad del actual Gobierno colombiano, como es la respuesta a los grupos armados vinculados al narcotráfico. “Delincuente narcoterrorista que no se someta, lo voy a dar de baja, como en derecho corresponde. Y siempre voy a estar defendiendo y del lado de la gente de bien y jamás voy a permitir que retorne esa alianza criminal entre los narcoterroristas y el gobierno”, afirmó.

De La Espriella también habló de la extradición del narcotráfico de alias Araña en el diálogo con el candidato brasileño. “Lo primero que hizo fue destrabar esa extradición, mandarlo a motilar, esposarlo bien, ponerle el uniforme y entregárselo a la DEA para que se pudra en una cárcel de los Estados Unidos”, afirmó.

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El presidente colombiano cerró su diálogo asegurando que la extradición es una forma de reparación para quienes han sido víctimas de las organizaciones criminales. “Esta es la verdadera reparación para las víctimas. Esta es la verdadera justicia restaurativa: mandar a un delincuente que derramó tanta sangre en Colombia a una cárcel federal en los Estados Unidos para que se pudra allá”, sostuvo.