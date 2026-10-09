Flávio Bolsonaro suma apoyos clave para la segunda vuelta. Así están las encuestas contra Lula

El derechista Flávio Bolsonaro sumó este jueves el apoyo del tercer aspirante más votado en la primera vuelta presidencial de Brasil y lidera el primer sondeo de cara al balotaje del 25 de octubre, mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intenta relanzar su campaña.

El hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro se ubicó al frente en la votación del domingo con 47 % de los votos, frente a 45 % de Lula. Un sondeo del instituto Datafolha divulgado este jueves da al senador 52 % de los votos válidos contra 48 % del mandatario izquierdista, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

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Ambos reorganizan sus estrategias para la recta final: mientras Flávio Bolsonaro se concentra en tejer alianzas, Lula apuesta por reforzar su presencia en redes sociales, donde la derecha lleva ventaja.

El escritor Augusto Cury, que obtuvo casi 3 % de los votos el domingo, es el flamante aliado de la campaña de Bolsonaro. “Mi apoyo no es un cheque en blanco”, advirtió Cury en un comunicado, en el que aseguró que no participará de un eventual gobierno.

“Apoyo no es sumisión. Si estoy de acuerdo, diré que estoy de acuerdo. Si discrepo, diré que discrepo”, dijo.

El candidato presidencial de la oposición, el senador Flávio Bolsonaro, habla después de avanzar a una segunda vuelta electoral. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Se suma a los exgobernadores Ronaldo Caiado y Romeu Zema, también derrotados en la primera vuelta, que justificaron su respaldo en la necesidad de vencer al Partido de los Trabajadores de Lula. Entre los tres reunieron el domingo 5,34 % de los votos. Renan Santos, el cuarto más votado, rechazó apoyar a cualquiera de los dos.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, da por descontada su victoria. El miércoles afirmó que su padre, que cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, será liberado, le pondrá la banda presidencial y subirá con él la rampa del palacio de gobierno cuando asuma en enero.

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El senador promete drásticos recortes presupuestarios y usar el nuevo dominio de la derecha en el Congreso para impulsar reformas constitucionales.

Lula, que con casi 81 años busca un cuarto mandato, restó importancia al sondeo. “No evalúo encuestas, no trabajo así. Trabajo sabiendo que necesito tener más votos que Flávio para ganar las elecciones. Tengo 17 días para eso”, dijo este jueves en una conferencia de prensa.

El candidato Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AP

La víspera, el mandatario izquierdista admitió que esta es “la campaña menos organizada” desde que aspiró por primera vez a la presidencia en 1989. También publicó su primer videoselfi, en el que llamó a sus seguidores a salir a la calle a conversar con la gente para impulsar su voto.

Miles de personas se manifestaron este jueves en São Paulo y otras ciudades contra el regreso de la extrema derecha, un día después de una marcha similar en Río de Janeiro.

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“Sin amnistía, sin perdón”, fue una de las consignas, en alusión a los planes de Flávio Bolsonaro para liberar a su padre. “Brasil corre un gran riesgo de perder la democracia”, dijo a la AFP en Sao Paulo Annette Lomaski, una jubilada de 66 años. Rafaella Percequillo, una estudiante de cine de 24 años, pidió a Lula “campañas más fuertes en las redes sociales”.

*Con información de AFP.