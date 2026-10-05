¿Se consolida el giro a la derecha? Así quedaría el mapa de Sudamérica si Flávio Bolsonaro vence a Lula

La primera vuelta de este domingo en Brasil, donde Flávio Bolsonaro (47,03%) se impuso sobre Lula da Silva (45,16%) y ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre, podría completar una transformación política sin precedentes en América del Sur.

Si el candidato del Partido Liberal gana la competencia, la región pasaría a tener nueve de sus doce países gobernados por la derecha o centroderecha, dejando a Uruguay como el único bastión relevante de la izquierda en la región.

Elecciones en Brasil: Javier Milei, María Corina Machado y otras figuras políticas reaccionan al triunfo de Flávio Bolsonaro

Si Flávio Bolsonaro derrota a Lula el 25 de octubre, Brasil completaría el cuadro. El balance regional mostraría entonces un predominio de ejecutivos de derecha en buena parte del continente, mientras Uruguay continuaría sosteniendo la última representación relevante de la izquierda latinoamericana. En contraste total con la marea que dominó la región entre 2003 y 2015.

Pero el giro no ocurrió de golpe. Fue un proceso que se aceleró entre 2023 y 2026, cuando la región pasó de nueve gobiernos de izquierda a una mayoría de derecha, impulsado por el fracaso de administraciones progresistas, crisis económicas y el surgimiento de nuevas figuras.

El candidato presidencial de la oposición, el senador Flavio Bolsonaro, habla después de avanzar a una segunda vuelta electoral. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Argentina: el primer dominó

El punto de inflexión regional comenzó en Argentina, donde Javier Milei, del partido La Libertad Avanza, enmarcado en el liberalismo libertario de derecha, derrotó al peronismo en octubre de 2023 con un discurso de ruptura total con el establishment político. Su victoria fue la señal más clara de que la ola de izquierda había terminado y abrió el camino a lo que vendría. Ahora, apoya abiertamente a Flávio Bolsonaro.

Ecuador: el segundo en caer

Ecuador inició su giro antes que Argentina. Daniel Noboa asumió en noviembre de 2023 en medio de una crisis de seguridad sin precedentes, convirtiendo el combate al narcotráfico en el eje de un gobierno de centroderecha que rompió con la herencia correísta. Posteriormente, fue reelecto en 2025.

La familia Bolsonaro gana terreno en Brasil: Michelle será senadora y dos hijos del expresidente llegan al Congreso

Bolivia: un giro inesperado

Bolivia, bajo el presidente Rodrigo Paz Pereira, completó en 2025 uno de los giros más sorprendentes de la región, al desplazar al MAS tras casi dos décadas de dominio del movimiento fundado por Evo Morales. La crisis interna del partido gobernante y el deterioro económico aceleraron un cambio que pocos analistas anticipaban.

Chile: el triunfo de Kast

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, ganó la presidencia de Chile en diciembre de 2025, derrotando a la candidata comunista Jeannette Jara en el balotaje y poniendo fin al gobierno de Gabriel Boric, que llegó al poder tras el estallido social de 2019. Con Kast, Chile pasó a ser otro país en poner al mando a un líder a la derecha del espectro, desplazando un gobierno del otro extremo ideológico.

Jose Antonio Kast, Javier Milei, Santiago Peña, Daniel Noboa, Rodrigo Paz Pereira. Foto: Getty Images

Paraguay: continuidad conservadora

Paraguay nunca salió del bloque de la derecha. En agosto de 2023, Santiago Peña del Partido Colorado asumió la presidencia, continuando la hegemonía de ese partido que gobierna el país de manera casi ininterrumpida desde 1947.

Perú: el retorno de la derecha

La victoria de Keiko Fujimori en Perú en la segunda vuelta de junio de 2026 consolidó el giro regional. Fujimori llegó al poder en un país marcado por la crisis institucional crónica y la sucesión de presidentes, desplazando a una izquierda fragmentada y sin liderazgo claro.

Colombia: el sonado triunfo De La Espriella

La victoria de Abelardo De La Espriella en Colombia en junio de 2026 fue uno de los símbolos más contundentes del nuevo mapa regional. Después de cuatro años del primer gobierno de izquierda en la historia del país, los colombianos optaron por un candidato de derecha que prometió recomponer las relaciones con Estados Unidos y retomar la lucha frontal contra el narcotráfico.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Venezuela: un caso particular

Venezuela ocupa un lugar ambiguo en el mapa. La ubicación ideológica de Venezuela dentro del mapa político sudamericano continúa siendo objeto de debate. El gobierno interino de Delcy Rodríguez, respaldado por Washington y en proceso de apertura económica, representa una ruptura con el chavismo clásico, a la espera de elecciones democráticas.

Los últimos bastiones

Uruguay es hoy el único país suramericano con un gobierno de izquierda democrático. El Frente Amplio, encabezado por Yamandú Orsi, ganó las elecciones de noviembre de 2024 y representa la continuidad de una tradición socialdemócrata que ha sabido mantenerse relevante en el país oriental.

Guyana, bajo Irfaan Ali, y Surinam, dirigida por Jennifer Geerlings-Simons, representan casos particulares por sus pequeñas dimensiones y dinámicas políticas propias, aunque ambas se ubican en el espectro de centroizquierda.