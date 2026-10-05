Netanyahu respalda a Flávio Bolsonaro y dice que espera “restaurar la extraordinaria amistad” entre Israel y Brasil

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó públicamente su respaldo al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro tras los resultados de la primera vuelta electoral y manifestó su deseo de reconstruir las relaciones entre ambos países en caso de una victoria del senador conservador.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Netanyahu felicitó a Bolsonaro por su desempeño en las urnas y le deseó éxito de cara a la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. “Felicitaciones, Flávio Bolsonaro, por la votación de ayer y buena suerte en la final. Espero con interés restaurar la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil. Mis mejores deseos por tu gran victoria, amigo mío”, escribió el líder israelí.

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El mensaje llegó un día después de que Flávio Bolsonaro obtuviera cerca del 47 % de los votos en la primera vuelta presidencial, superando por estrecho margen al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que alcanzó alrededor del 45 %. Ninguno logró la mayoría absoluta necesaria para evitar el segundo balotaje.

Durante la campaña presidencial brasileña de este año, el primer ministro israelí envió un mensaje grabado para el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, a quien calificó como un “gran campeón de Brasil” y un defensor de la amistad entre ambos pueblos.