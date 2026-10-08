Gobierno busca atraer inversión extranjera con la creación de una ‘Milagro Week’ junto a la Unión Europea

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, sostuvo una reunión con el director para las Américas de la Unión Europea, Pelayo Castro, y el embajador de la UE en Colombia, François Roudié, con el propósito de avanzar en estrategias para atraer inversión extranjera al país.

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De acuerdo con la información divulgada por la Vicepresidencia, el encuentro estuvo relacionado con el fortalecimiento de la denominada Misión Crecer, una iniciativa con la que el Gobierno busca avanzar en la llegada de capital extranjero a Colombia.

Durante la reunión también se abordó la realización de una ‘Milagro Week’, presentada como un mecanismo para impulsar la atracción de inversión y fortalecer los vínculos económicos entre Colombia y la Unión Europea.

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Vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con altos funcionarios de la Unión Europea. Foto: Vicepresidencia

El encuentro se da en el marco de la agenda del Gobierno para promover oportunidades de inversión extranjera y consolidar relaciones con actores internacionales. La Vicepresidencia señaló que las conversaciones con representantes europeos buscan avanzar en acciones concretas alrededor de la Misión Crecer.

La reunión contó con la participación de dos de los principales representantes de la Unión Europea en relación con su agenda para las Américas y su presencia diplomática en Colombia.

Sin embargo, el pronunciamiento todavía no detalla las fechas, sectores económicos involucrados ni las condiciones específicas bajo las cuales se desarrollará la ‘Milagro Week’.