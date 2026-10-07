Este miércoles, 7 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella conmemoró sus primeros dos meses al frente de la Casa de Nariño con un balance de su gestión, en el que destacó las decisiones adoptadas en materia de seguridad, reconstrucción, economía y relaciones internacionales.

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A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado publicó un video de más de cinco minutos que recopila algunos de los acontecimientos más importantes de su administración, acompañado de una reflexión sobre los desafíos que ha enfrentado desde su posesión.

“Han sido 60 días de trabajo incansable, de decisiones difíciles, de recorrer nuestra patria, de escuchar a los colombianos y de asumir, con carácter y determinación, los desafíos de una nación que merece un futuro de paz, justicia y oportunidades”, expresó.

Extradiciones, operaciones militares y lucha contra el crimen

Uno de los principales ejes del balance fue la política de seguridad del Gobierno De La Espriella, marcada por operaciones militares contra organizaciones armadas ilegales, bombardeos y medidas para combatir las estructuras criminales.

Entre las decisiones destacadas aparecen el traslado de 117 reclusos de alta peligrosidad, ordenado durante el primer día de Gobierno, y la extradición a Estados Unidos de Giovanni Andrés Rojas, conocido como alias Araña.

El mandatario también recordó el inicio del desmonte de las mesas de negociación con grupos criminales y reiteró su respaldo a las Fuerzas Militares.

“Esta república nunca se volverá a arrodillar ante el crimen. Voy a devolverle la seguridad a la patria”, afirmó.

En un balance anterior de sus primeros 36 días, la Presidencia había reportado 19 cabecillas capturados, cinco muertos en operaciones de la Fuerza Pública y 73 extradiciones firmadas.

Reconstrucción, economía y compromisos del Gobierno

El video también destacó la creación del denominado Fondo Milagro, destinado a coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de agosto, así como las visitas del presidente al Chocó junto con representantes de importantes grupos empresariales.

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En materia económica, De La Espriella recordó la conformación de una nueva junta directiva de Ecopetrol, el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y su compromiso de garantizar los aportes de la Nación para el metro de Bogotá.

Asimismo, incluyó su decisión de destinar el salario presidencial a causas sociales, iniciativa de la que aseguró haber realizado una segunda entrega.

El mensaje del presidente a los colombianos

Más allá de las decisiones de su administración, De La Espriella aprovechó la conmemoración para reflexionar sobre la responsabilidad de gobernar y la importancia de mantener la humildad durante su mandato.

“Gobernar a Colombia exige mucho más que palabras. Exige entrega, sacrificio, firmeza y, sobre todo, un profundo amor por esta tierra bendita”, manifestó.

El jefe de Estado también hizo referencia a su fe y aseguró que diariamente pide a Dios sabiduría para tomar decisiones.

“Cada día le pido a Dios sabiduría para tomar las decisiones correctas, fortaleza para enfrentar las adversidades y humildad para recordar que el poder es pasajero, pero el deber de servir es sagrado”, señaló.

Finalmente, reconoció que todavía quedan desafíos pendientes y reiteró su compromiso de trabajar por el país, al poner los intereses de Colombia por encima de cualquier consideración particular.

El mandatario cerró su mensaje con dos de sus expresiones habituales: “¡Firme por la Patria!” y “¡Viva Cristo Rey!”.