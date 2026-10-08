Presidencia endurece austeridad: limita viajes, reuniones presenciales y publicidad para exaltar funcionarios

El Departamento Administrativo de la Presidencia emitió una nueva circular sobre la política de austeridad que deberán cumplir los ministros y directores de departamentos. El documento marcó la línea sobre las reuniones, las comisiones al exterior y la publicidad.

En primer lugar, se ordenó que todas las entidades deberán priorizar los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que sean mínimos y plenamente justificados.

Abelardo De La Espriella hace importante anuncio tras dos meses de Gobierno y envía mensaje a Colombia

Para las comisiones de servicios al exterior, que serán excepcionales, se deberá contar con el visto bueno de la jefatura del despacho presidencial, quien verificará los tiempos y requisitos para ello, de conformidad con las normas y circulares vigentes.

Cada desplazamiento aéreo, tanto nacional como internacional, deberá hacerse en la condición tarifaria más económica, salvo en los casos debidamente justificados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Abelardo De La Espriella y sus ministros. Foto: Presidencia de la República

“El valor de los pasajes o de los viáticos no utilizados deberá ser reembolsado, en forma inmediata, al órgano público. Las solicitudes de autorización previa deberán ser radicadas por las entidades con la antelación”, se lee en la circular expedida este 7 de octubre.

En segundo lugar, la Casa de Nariño también les dijo a los ministros y directores que está prohibido todo gasto en publicidad de naturaleza estatal que tenga por objeto autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno.

Abelardo De La Espriella habla con Flávio Bolsonaro y lo respalda de cara a la segunda vuelta en Brasil; así fue el diálogo

Se restringió el uso, imposición o promoción de mensajes, imágenes, identidades o marcas de Gobierno en la publicidad institucional, incluidos los procesos de rendición de cuentas y presentación de informes de gestión, así como en los bienes muebles e inmuebles.

“Deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda que promocione la gestión del Gobierno nacional, tales como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, adquirir revistas o similares, informes impresos, folletos o textos institucionales”, dijo el Ejecutivo.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

La misma entidad pidió limitar al máximo, entre otros aspectos, el contenido, la extensión, el tamaño y los medios de comunicación utilizados, con el fin de garantizar la mayor austeridad en el gasto y una reducción efectiva de los costos.

Finalmente, se estableció: “Se prohíbe la contratación o financiación de pauta, publicidad, publirreportajes, testimoniales o cualquier otra pieza de comunicación que tenga por objeto o efecto promover, destacar, exaltar o posicionar la imagen, el nombre, la voz o el retrato de servidores públicos, o la gestión de la entidad o del Gobierno nacional en la atención de emergencias, así como la utilización para tales fines de recursos destinados a la atención del desastre, provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.