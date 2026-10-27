Economía circular: empresas colombianas se destacan en los Zero Waste Awards 2026

Empresas, entidades públicas y universidades colombianas fueron reconocidas en los Zero Waste Awards 2026 por sus avances en la implementación de prácticas de economía circular y gestión de residuos. Los premios se entregaron durante el Zero Waste Summit 2026, organizado por Global Zero Waste.

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Las distinciones se distribuyeron en cuatro categorías (Platinum, Oro, Plata y Bronce), de acuerdo con el nivel de avance demostrado por las organizaciones en su proceso de certificación bajo la Norma Internacional Sistema de Gestión Zero Waste.

La evaluación contempla aspectos como el desempeño auditado, el porcentaje de reciclaje efectivo, la reducción de residuos enviados a rellenos sanitarios y la aplicación de estrategias conocidas como las 9R, orientadas a reducir el consumo de recursos y el desperdicio.

En la categoría Platinum fueron reconocidas organizaciones como la Alcaldía de Medellín, Auteco Mobility, Esenttia, Colombina, la Universidad Pontificia Bolivariana, el aeropuerto El Dorado y la Industria Nacional de Gaseosas, entre otras.

En Oro figuran empresas como Grupo Éxito, Falabella de Colombia, Banco de Bogotá, Organización Terpel, Productos Ramo y Droguerías Cruz Verde, además de centros comerciales, universidades y compañías industriales.

Según cifras del DANE citadas por Global Zero Waste, la economía circular representa el 1,53% del PIB colombiano, equivalente a $26,05 billones.

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“Este reconocimiento demuestra que la sostenibilidad no se promete, sino que se demuestra y se audita con resultados reales”, afirmó Sandra Pinzón, CEO y fundadora de Global Zero Waste.

Los premios también destacaron organizaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y España.