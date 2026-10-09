Reaceiplas y Ecomujeres: el modelo que une sostenibilidad, equidad e impacto social

La sostenibilidad puede ir más allá del cuidado ambiental cuando se conecta con el bienestar de las personas. Esa es la apuesta de Verónica Vásquez, cofundadora de Reaceiplas y fundadora de Ecomujeres, dos compañías que desde 2018 trabajan en frentes complementarios para promover la economía circular y generar oportunidades para las mujeres.

Reaceiplas se dedica a la transformación de plástico reciclado, mientras que Ecomujeres nació de una experiencia dentro de la primera empresa: la creación de un equipo integrado por mujeres. La iniciativa creció hasta convertirse en un ecosistema que busca visibilizar su trabajo, fortalecer la sororidad y llegar a comunidades vulnerables.

“Ecomujeres nació debido a una necesidad puntual de liderar un equipo solo de mujeres dentro de Reaceiplas”, cuenta Vásquez. Lo que comenzó como una experiencia empresarial se transformó en un propósito que hoy trasciende las organizaciones y se materializa en proyectos de impacto social.

Uno de ellos es Ruta Rosa, una iniciativa que recorre el país mediante brigadas de salud para acercar servicios de detección temprana del cáncer a mujeres de comunidades vulnerables. La propuesta integra el bienestar femenino con la economía circular y el trabajo colaborativo, bajo la convicción de que la sostenibilidad también debe traducirse en mejores condiciones de vida.

“Sin duda Ecomujeres me cambió la vida porque el trabajo con la sororidad ha hecho cambios muy positivos, no solamente dentro de mi compañía sino también por Ruta Rosa”, afirma la empresaria.

Verónica Vásquez, la antioqueña que cuida la salud y el bienestar de mujeres de sectores vulnerables

La equidad de género y la sostenibilidad son los valores que orientan ambas compañías. Desde Reaceiplas, además, uno de sus hitos ha sido participar en el desarrollo de granjas solares en Latinoamérica, una experiencia que, según Vásquez, les permitió comprobar su capacidad para asumir y ejecutar proyectos sostenibles de gran alcance.

El camino también plantea desafíos. En una industria tradicionalmente masculinizada, la empresaria identifica la expansión de sus compañías y el fortalecimiento del liderazgo femenino como retos prioritarios. Su apuesta es crecer sin perder de vista el impacto social que guía su trabajo.

“El diferencial de mis compañías son básicamente el trabajo y el impacto social que generamos desde la economía circular y el trabajo con las mujeres de las comunidades vulnerables”, señala.

La visión de Vásquez es avanzar hacia una sostenibilidad que combine resultados ambientales con transformaciones sociales concretas. Desde la reutilización de materiales hasta las brigadas de Ruta Rosa, Reaceiplas y Ecomujeres buscan demostrar que la actividad empresarial puede contribuir a dignificar el trabajo de las mujeres, fortalecer comunidades y construir nuevas oportunidades.

“El impacto que queremos dejar y que hoy estamos trabajando para ello desde Reaceiplas y Ecomujeres es el trabajo en la sostenibilidad verdadera con impacto social en el bienestar femenino”, concluye Vásquez.