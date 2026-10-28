La millonaria donación que anuncia Airbnb para financiar alojamiento gratis a personas en crisis

Empieza hoy miércoles 28 de noviembre. La plataforma Airbnb que conecta a viajeros con dueños de vivienda apta para alojamiento inicia un nuevo modelo de financiamiento vinculado a cada estancia que tome un usuario.

Según afirma la empresa, el objetivo es proporcionar 1 millón de noches de alojamiento gratuito al año, para lo cual,

A partir de hoydonará una parte de sus ingresos por cada estancia a Airbnb.org, una organización sin fines de lucro que ofrece alojamiento temporal gratuito a personas en momentos de crisis. El nuevo modelo de financiamiento ayudará a aportar 500 millones de dólares a Airbnb.org en los próximos cinco años. Gracias a eso, la organización estará cerca de proporcionar 1 millón de noches de alojamiento gratuito al año. Estos fondos también permitirán a Airbnb.org ampliar su labor para apoyar a familias que viajan para recibir atención médica, a sobrevivientes que huyen de la violencia doméstica y la explotación, y mucho más.

La idea de Airbnb.org surgió en 2012, cuando una anfitriona abrió las puertas de su casa a las personas desplazadas por el huracán Sandy. Otros anfitriones siguieron su ejemplo y, en 2020, esta iniciativa inspiró a Airbnb a crear Airbnb.org, una organización sin fines de lucro independiente. Desde entonces, Airbnb.org ha proporcionado más de 1,6 millones de noches de alojamiento gratuito a más de 250.000 personas en todo el mundo.

“Hace catorce años, después del paso del huracán Sandy, una anfitriona abrió las puertas de su casa a personas que no tenían otro lugar adonde ir. Ese simple acto de generosidad se convirtió en Airbnb.org. Desde entonces, hemos ayudado a proporcionar más de 1,6 millones de noches de alojamiento gratuito a personas en situación de crisis. Ahora, cada vez que alguien reserve un alojamiento en Airbnb, ayudará a otra persona a encontrar un lugar para quedarse cuando más lo necesite. Eso es Airbnb en su máxima expresión”, afirma Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb.

Este nuevo modelo de financiamiento no aumentará lo que pagan los huéspedes ni reducirá los cobros de los anfitriones. Los huéspedes y los anfitriones no tienen que inscribirse ni hacer nada más.

Expandir el impacto de Airbnb.org

La magnitud del trabajo de Airbnb.org está creciendo rápidamente. Este año, Airbnb.org ha brindado alojamiento temporal gratuito en respuesta a más de 200 desastres, en comparación con sólo ocho en 2023. Al mismo tiempo, Airbnb.org se está expandiendo más allá de la respuesta en caso de catástrofe a otras situaciones en las que los alojamientos temporales gratuitos pueden brindar comodidad y estabilidad. Los $500 millones de dólares de los Estados Unidos de América en financiamiento de Airbnb y las donaciones adicionales, ayudarán a Airbnb.org a ampliar su labor para incluir lo siguiente:

Familias que viajan para recibir atención médica: para finales de 2026, Airbnb.org ayudará a familias que se trasladen para recibir atención médica en más de 20 países, en colaboración con la Leukaemia Foundation en Australia, el Instituto Beaba en Brasil, B.C. Friends of Children en Canadá, la Fundación Xana en España y Children’s Miracle Network en Estados Unidos, entre otras organizaciones.

para finales de 2026, Airbnb.org ayudará a familias que se trasladen para recibir atención médica en más de 20 países, en colaboración con la Leukaemia Foundation en Australia, el Instituto Beaba en Brasil, B.C. Friends of Children en Canadá, la Fundación Xana en España y Children’s Miracle Network en Estados Unidos, entre otras organizaciones. Sobrevivientes de violencia doméstica y explotación: un nuevo programa proporcionará alojamiento temporal gratuito a las personas sobrevivientes que huyen de situaciones inseguras y estén reconstruyendo sus vidas, en colaboración con Peace House en Utah, entre otras organizaciones.

un nuevo programa proporcionará alojamiento temporal gratuito a las personas sobrevivientes que huyen de situaciones inseguras y estén reconstruyendo sus vidas, en colaboración con Peace House en Utah, entre otras organizaciones. Veteranos en Estados Unidos: Airbnb.org ampliará la ayuda a los veteranos que padecen una enfermedad grave o reciben un tratamiento intensivo, en colaboración con la Fisher House Foundation, la Dream Foundation y Operation Healing Forces.

¿Cómo funciona Airbnb.org?

Airbnb.org es una organización independiente y sin fines de lucro, que ofrece alojamiento temporal gratuito a personas en momentos de crisis. Colabora con organizaciones sin fines de lucro locales y con aliados gubernamentales para identificar a las personas que necesitan apoyo. Luego, Airbnb.org proporciona créditos para ayudar a los huéspedes a reservar el alojamiento en Airbnb que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea para quedarse cerca de su familia, llevar a sus mascotas, contar con requisitos de accesibilidad o simplemente tener suficiente espacio para su familia.

Los huéspedes que reciben apoyo de Airbnb.org se quedan gratis, mientras que los anfitriones reciben el pago por la estancia, aunque también los anfitriones pueden ofrecer estancias con descuento o donar una parte de los ingresos que obtienen a través de Airbnb.

Airbnb cubre los costos operativos de Airbnb.org, lo que permite que el 100% de las donaciones del público se destine directamente a ofrecer alojamiento gratuito. Airbnb no obtiene beneficios económicos de las estancias en Airbnb.org.

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Airbnb donará $0,10 dólares de los Estados Unidos de América de sus ingresos por estancia en un alojamiento a Airbnb.org para ayudar a brindar alojamiento a las personas que lo necesitan. Esto no afectará lo que pagan los huéspedes ni lo que reciben los anfitriones como cobros. No se harán donaciones por estancias canceladas antes del check-in, ni por reservaciones de Experiencias o Servicios.

Declaraciones prospectivas

Este artículo contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” (safe harbor) de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos de América. Cualquier declaración que no describa un hecho histórico en este artículo podría considerarse una declaración prospectiva, incluidas, entre otras, aquellas sobre el monto y las fechas de nuestros acuerdos de financiamiento benéfico; el alcance anticipado, la cobertura y las fechas previstos de los programas de Airbnb.org; nuestras colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro; y el efecto de nuestro modelo de donaciones en los precios y los cobros de los anfitriones.

Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres, suposiciones y otros factores conocidos y desconocidos que pueden hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los objetivos expresos o implícitos de este comunicado, incluidos los cambios en el volumen de reservaciones y la donación correspondiente de Airbnb, así como la capacidad de Airbnb.org para lanzar y ampliar nuevos programas en los plazos previstos. Otros factores importantes incluyen, entre otros, los cambios en las condiciones políticas, comerciales y económicas, incluso si son resultado de conflictos geopolíticos; así como otros riesgos descritos en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América, que también están disponibles en nuestro sitio web.