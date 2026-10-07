‘Verity’, el perturbador thriller de Anne Hathaway y Dakota Johnson que recauda más de $61 millones en su estreno

La adaptación cinematográfica del bestseller ‘Verity’, dirigida por Michael Showalter y protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson, registró una recaudación global de 61,8 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en salas de cine.

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El largometraje, inspirado en la popular novela de la autora estadounidense Colleen Hoover, consolidó el 51,8 % de sus ingresos en las salas de Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron el 48,2 % restante del total acumulado.

Durante las primeras horas posteriores al fin de semana de estreno, diversos portales especializados dieron estimaciones preliminares que ubicaban el debut global de la cinta por encima de los 62 millones de dólares.

Entre estos reportes, la publicación especializada Deadline calculó inicialmente un recaudo mundial de 62,1 millones de dólares, proyectando 32,6 millones de dólares en el mercado de Norteamérica.

El proyecto cinematográfico encuentra su base en el fenómeno editorial escrito por Colleen Hoover.

La autora se ha convertido en una de las novelistas de mayor venta en Estados Unidos, sumando más de 20 títulos publicados.

Su novela ‘Verity: la sombra de un engaño’, publicada originalmente en 2018, marcó una transición sustancial en su catálogo desde la narrativa juvenil hacia el thriller psicológico y el suspenso erótico.

La versión cinematográfica sigue a Lowen Ashleigh (interpretada por Dakota Johnson), una escritora contratada para completar la exitosa saga literaria de Verity Crawford (interpretada por Anne Hathaway), una autora de renombre que ha quedado incapacitada tras sufrir un grave accidente.

Al instalarse en la residencia familiar para revisar las notas de trabajo, Ashleigh descubre manuscritos autobiográficos inéditos que exponen complejos secretos familiares y la involucran en una atmósfera de riesgo constante. El reparto principal se completa con la actuación de Josh Hartnett como Jeremy Crawford, esposo de Verity.

Bajo la dirección de Michael Showalter, la cinta fusiona elementos de suspenso psicológico y drama, explorando la ambigüedad moral de sus protagonistas y los dilemas narrativos que rodean la creación literaria.

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Reseñas publicadas por The Independent destacan la dinámica actoral entre Hathaway y Johnson, señalando cómo sus interpretaciones permiten distanciar a ambas actrices de sus roles dramáticos o juveniles del pasado para asumir papeles de mayor carga de tensión e incomodidad narrativa.

El estreno ha generado interés dentro del público seguidor de las adaptaciones de novelas populares en América Latina y Colombia, donde la literatura de Colleen Hoover mantiene una amplia presencia en librerías y comunidades de lectores digitales.