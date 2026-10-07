Figura de Atlético Nacional, vendida a Europa, entre las joyas del mundo para The Guardian

Gran reconocimiento para una joya de la Selección Colombia y canterano de Atlético Nacional que triunfa en las categorías menores y ya está en las grandes ligas del fútbol de Europa. Es un 2026 lleno de emociones para el volante Samuel Martínez, quien fue noticia semanas atrás tras su firma como nuevo jugador del Liverpool.

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Varios clubes de Inglaterra ya le habían colocado la mirada a esta auténtica joya que se mueve con la Selección Colombia Sub-17, mismo grupo que salió campeón del Sudamericano Conmebol de la categoría que se jugó en Paraguay.

Las revelaciones colombianas parece que están siendo vistas de otra forma y la cotización de Martínez comienza a subir tras la firma con uno de los clubes más importantes del planeta.

No solo eso, sino que Samuel está en el reconocido y calificado ranking del diario británico The Guardian, uno de los medios más leídos de Inglaterra, que, como es habitual, cada año actualiza el escalafón de las promesas del fútbol mundial a seguir. En este caso, el turno es para la categoría 2009, donde Martínez pertenece.

The Guardian siempre coloca a los mejores 60 jugadores juveniles a seguir y aparecen varios talentos de diferentes países. A Colombia le echaron el ojo y Samuel Martínez es una promesa que no pasa desapercibida para los especialistas ingleses. Cabe recordar que el trabajo del medio británico no presenta los nombres en un ranking, sino que selecciona a los mejores en un grupo del 1 al 60.

Samuel Martínez, nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra. Foto: @LFCAcademyX

“La forma en que avanza con explosividad, su inteligencia y disciplina de juego, y el peso perfecto que imprime a sus pases”, fue la forma en la que describió Juan Camilo Pérez, jefe de captación de Atlético Nacional, a Samuel Martínez, para The Guardian.

Nueva joya del Liverpool

El centrocampista ofensivo de 17 años, nacido en Tuluá, Valle del Cauca, se unirá a la Academia de los Rojos (Liverpool) antes de la temporada 2027-28, tras completar una operación con Atlético Nacional, que era el dueño de sus derechos deportivos.

Samuel Martínez elude al defensor argentino Thiago Pérez, en la final del Sudamericano Sub-17. Foto: Cortesía Federación Colombiana de Fútbol

Samuel Martínez ganó el Campeonato Sudamericano Sub-17 en abril pasado con Colombia y fue considerado como uno de los mejores futbolistas del torneo.

El volante vallecaucano participó en los seis partidos de Colombia en el torneo Sub-17 y registró tres asistencias, incluyendo una en la derrota por 3-0 en las semifinales ante Brasil y en la victoria por 4-0 en la final sobre Argentina.