Mientras Nacional celebra por Rengifo y Velásquez en Colombia, esto hizo Millonarios con Tinito Gómez

Atlético Nacional estuvo muy pendiente de sus canteranos en la travesía de la Selección Colombia por Estados Unidos. Las sensaciones son las mejores, pues Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo se consolidaron como parte de la ‘nueva sangre’ y ahora están a tiro para dar un salto realmente brillante en su carrera deportiva, pues aumentan las chances de que pasen del club verdolaga al fútbol del exterior.

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Mismas sensaciones podría tener Millonarios con Carlos Andrés Gómez, un volante ofensivo que parece consolidado en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, pues ya es conocido en las convocatorias y ya pudo dar el salto al exterior y ahora defiende los colores del Vasco Da Gama de Brasil. Pese al buen momento de estos tres jugadores, llama la atención la reacción de un equipo y el silencio del otro.

Por una parte, Atlético Nacional ‘sacó pecho’ con Velásquez y Rengifo. En las redes sociales no solo dedicó una publicación sobre este asunto, sino que se hizo sentir con cinco post, deseando buena energía a sus pupilos y destacando a su cantera, la mejor del país en la actualidad.

El primer post va dedicado al golazo de Samuel Velásquez a Perú; luego dio los buenos días con fotos de Samuel y Juan Manuel y remató colocando los ojos en el lateral: “Muy orgullosos de ver tu proceso desde la cantera y de tenerte hoy representándonos a todos; sabemos que lo harás por muchos años”.

Posteo de Atlético Nacional Foto: X

Ahí no paró la cosa, pues el guiño a Rengifo también fue real: “De Guarne a la Selección Colombia, el sueño cumplido de ‘Titi’ al sumar sus primeros minutos con la camiseta Tricolor. Orgullo de nuestra cantera, sabemos que nos seguirás representando con toda la grandeza que demanda este escudo”.

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Tras los elogios en particular, faltaba el post con los dos en uno, resaltando el poder de sus categorías menores: “El abrazo de una cantera que con esfuerzo, disciplina y dedicación sigue dándole talentos a nuestra Selección Colombia. Vamos, muchachos, a seguir trabajando para que este camino sea largo y exitoso”. Mientras Atlético Nacional se hacía sentir con sus muchachos, Millonarios guardó silencio por el ‘Tinito’ Gómez.

Se lucieron con la Selección Colombia

Samuel Velásquez marcó su primer gol con Colombia en el partido ante Perú en Miami. Un espectacular remate desde fuera del área abrió el marcador (1-0) y ratificó que hace parte de esta nueva generación de la Selección Colombia.

Posteo en Atlético Nacional Foto: X

Por otra parte, Juan Manuel Rengifo también se ganó su lugar, siendo el futbolista más caro del FPC en la actualidad. El volante de la cantera verde hizo su debut en este mismo partido contra Perú en el NU Stadium de Miami.

‘Titi’ ingresó en el segundo tiempo (46’) y marcó realmente la diferencia tratando de hacer las transiciones rápidas y estando cerca del gol desde el interior. Ambos volverían en noviembre contra Chile.