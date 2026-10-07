La millonada que espera Atlético Nacional con ventas de Néider Parra, Juan Rengifo y Samuel Velásquez

Atlético Nacional se sigue consolidando como la gran cantera del fútbol colombiano y sus frutos se ven no solamente en el FPC, sino en las convocatorias de la Selección Colombia. Su gran trabajo con las categorías menores está sirviendo, en gran manera, para darle relevo generacional al equipo colombiano tras las renuncias de Juan Fernando Quintero y James Rodríguez.

La ‘nueva sangre’ que se le exigía al técnico Néstor Lorenzo tiene a varios canteranos de Atlético Nacional y no solo eso, sino que buscan consolidarse en el primer equipo. Estos últimos amistosos de Colombia contra México, Paraguay y Perú dos joyas de ‘Guarne predio’ se ganaron las miradas. Uno de ellos fue el lateral Samuel Velásquez.

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Este jugador estuvo a préstamo en el Deportes Tolima y cuando Lucas González fue nombrado en Atlético Nacional, lo repatrió en su nuevo proyecto en el club verdolaga. Hoy, el impulso en Guarne ha dado sus frutos, a tal punto de que ya es clave en la línea de cuatro defensas. En la web de Transfermarkt, tiene una valorización de 650 mil euros, con muchas posibilidades de que aumente en próxima actualización en vísperas del mercado de pases de enero.

Con la Selección Colombia, Velásquez marcó su primer gol en el partido ante Perú en Miami. Un espectacular remate desde fuera del área abrió el marcador (1-0) y ratificó que hace parte de esta nueva generación de la Selección Colombia.

Otro jugador que se ganó su puesto fue Juan Manuel Rengifo, quien aparece como el futbolista más caro del FPC en la actualidad. El volante de la cantera verde hizo su debut en este mismo partido contra Perú en el NU Stadium de Miami. Ingresó en el segundo tiempo (46’) y marcó realmente la diferencia tratando de hacer las transiciones rápidas y estando cerca del gol desde el interior.

Otro más para la lista de Nacional

Juan Manuel Rengifo tiene una cotización de 5 millones de euros en Transfermarkt por su pase y se perfila a ser la venta más cara en la historia del fútbol colombiano.

Para rematar, en la lista aparece el defensa central Néider Parra, una verdadera revelación en Atlético Nacional este semestre y ante la salida de Simón García a Portugal, el zaguero de Apartadó, Antioquia, es el compañero ideal de William Tesillo en la dupla.

Juan Manuel Rengifo, volante de la Selección Colombia y Atlético Nacional Foto: Getty Images

En las últimas horas, se conocieron rumores de que Parra estaría en la mira de clubes de la Premier League y en Transfermarkt su pase está tasado en 800 mil euros, unos 12 mil millones de pesos aproximadamente.

Si estas ventas se dan en enero próximo y solo teniendo en cuenta las referencias del portal especializado, Atlético Nacional podría recibir 6.4 millones de euros, algo más de 23 mil millones de pesos colombianos, lo que podría convertirse en un nuevo hito en el mercado de pases del FPC.