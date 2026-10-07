Partido de despedida de James Rodríguez en la Selección Colombia: fecha, horario y rival

James Rodríguez sigue sus actividades con Atlético Nacional en una nueva aventura en el fútbol colombiano. El volante cucuteño ya se retiró de la Selección Colombia, luego de una larga trayectoria como revelación y capitán, siendo fundamental en la última década y quedando en la historia del equipo Tricolor.

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El pasado 15 de septiembre, en sus redes sociales, James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia tras jugar 131 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 41 asistencias. Además, jugó dos Mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018. En los octavos de final del torneo de 2014, contra Uruguay, anotó un gol que recibió el Premio Puskás.

El volante reflexionó y prefirió dar un paso al costado luego del Mundial 2026, donde Colombia cayó en los octavos de final a manos de Suiza. James Rodríguez tuvo un discreto nivel y se observó sin ritmo en el evento de la Fifa, por lo que las críticas no se hicieron esperar. Pasados unos días, anunció su retiro profesional.

Las dudas ahora caen sobre el partido de despedida para James Rodríguez y ya se estima que habría fecha, horario y rival para que el volante tenga su retiro con la camiseta amarilla. Un amistoso en el mes de noviembre será el epicentro para que el capitán diga adiós junto a la nueva generación y algunos compañeros que estuvieron junto a él en el Mundial 2026.

James y su partido de despedida

“James es un jugador activo todavía, él decidirá cuándo y dónde será su despedida”, fueron las palabras de Néstor Lorenzo en rueda de prensa sobre la despedida para James. En un mes, aproximadamente, el volante podría ser homenajeado.

El próximo rival de Colombia será la selección de Chile en noviembre próximo y una de las grandes novedades que tendrá este compromiso es que se disputará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Esto se determinó el pasado mes de septiembre como un gesto solidario con las víctimas del terremoto del 10 de agosto que afectó al país. Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, en el programa Más fútbol de La FM, este sería el juego de despedida para James Rodríguez:

Colombia vs. Chile

Fecha: viernes, 13 de noviembre de 2026.

Lugar: estadio olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Hora: Por confirmar.

Partido benéfico por el terremoto

Además, este partido tendrá carácter benéfico y se realizará en Cali en total respaldo de la Alcaldía local, en cabeza de Alejandro Eder.

La Federación Colombiana de Fútbol (FFC) anunció el partido con Chile en una rueda de prensa con el mandatario y el presidente de la entidad deportiva, Ramón Jesurún.

Néstor Lorenzo reveló quién será el nuevo capitán de la Selección Colombia, tras la renuncia de James Rodríguez. Foto: Getty Images.

“Por iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol, la taquilla recaudada en el estadio Pascual Guerrero se destinará a las labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, dijo la FCF en un comunicado de prensa.