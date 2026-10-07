¿Estadio propio para Atlético Nacional? La versión que ilusiona a los hinchas

Debido a conciertos, eventos, y otros temas que ha tenido el Atanasio Girardot de Medellín, quedó el debate sobre la mesa: ¿Atlético Nacional debería buscar un estadio propio?

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No hay nada oficial de momento, pero surgió una versión periodística que detalla una posible intención, desde la dirigencia de Nacional, porque la idea se lleve a cabo.

Fue la periodista Pilar Velásquez, en Clásico Paisa, quien dio detalles al respecto.

“Que han mirado proyectos de estadio, los han mirado”

“Pueda que sea difícil, a corto plazo, y puede que sea un proyecto muy ambicioso, puede que sea loco pensarlo, pero sí han mirado posibilidades: proyectos, terrenos, llámese como se llame. Nacional sabe perfectamente que esto le está trayendo muchos dolores de cabeza en el calendario, en lo físico, en todo lo que repercute”, arrancó afirmando Pilar en el espacio referenciado.

“Que han mirado proyectos, los han mirado. Incluso, por ahí me contaron que estando en Estados Unidos miraron unos. Me lo contaron, yo me hago responsable de la información”, añadió.

Y sentenció: “Más que considerarlo, ha mirado proyectos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El tema no es solamente mirarlos, es invertir, es tomar la decisión, es mirar dónde se va a hacer, es decir, esto nos favorece, este es el punto”.

🏟️💥 ¿Estadio propio para Atlético Nacional? Por los inconvenientes con el Atanasio Girardot y los conciertos, siempre es una buena alternativa un estadio propio. ✓ Pilar Velásquez, en el programa CLÁSICO PAISA, nos dejó una información importante, sobre que piensa Nacional de tener su propio escenario deportivo. 📽️ Video cortesía @clasico_paisa — NOTICIAS DEL VERDE (@NOTICIASDEVERDE) October 6, 2026

Ubicación, desplazamientos, costos y terrenos, son algunos de los temas que tendría que tomar en cuenta Atlético Nacional si quiere construir un estadio propio.

A día de hoy, en Colombia, solo hay un equipo que tiene estadio propio. Es el Deportivo Cali, y su recinto queda ubicado en Palmira, Valle del Cauca, a aproximadamente 24 kilómetros, por carretera, del centro de la ciudad de Cali.

¿Nacional construiría su estadio a las afueras de Medellín? Esa es otra gran incógnita que surge al respecto, pero de momento los hinchas comentan en redes sociales con un rumor que toma fuerza.