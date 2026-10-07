Chicho Arango dedicó mensaje a la hinchada de Nacional y Juan Fernando Quintero respondió

Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional, vive un durísimo momento y estará varios meses fuera de las canchas por una lesión en la rodilla sufrida durante el clásico ante Millonarios en septiembre pasado. Luego de someterse a exámenes médicos, el diagnóstico fue peor de lo pensado para el delantero de 31 años. Pasados unos días y tras la intervención de los profesionales, dedicó un mensaje en redes sociales.

Chicho Arango salió llorando en el clásico y el técnico Lucas González anunció en rueda de prensa que la lesión tenía mala pinta; sin embargo, terminó siendo mucho más de lo que tenían presupuestado en el cuerpo técnico. Al final, se confirmó la rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha y se pierde lo que queda de 2026 y se prevé un regreso a las canchas hasta mediados de 2027.

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“Quiero agradecerles por todo el cariño y apoyo que me han brindado durante este proceso difícil por mi lesión. No han sido días fáciles, pero cada mensaje y cada palabra de ustedes me motivan a seguir adelante y trabajar cada día para volver más fuerte. Gracias por su empatía. Nos vemos pronto en la cancha”, dijo Arango en un mensaje en redes sociales.

Apenas publicó estas palabras, acompañado de una imagen donde sale con Alexis Henríquez, varios de sus colegas se pronunciaron con frases de aliento como Jorman Campuzano, el venezolano Eduardo Bello y el defensa central del América de Cali, Nicolás Hernández.

Mensaje de Cristian Arango Foto: Cristian Arango

Uno de los mensajes que llamó la atención fue el del volante Juan Fernando Quintero, un rival directo que apenas salió de River Plate firmó con el Independiente Medellín. Más allá de los colores y la rivalidad en el fútbol antioqueño, Juanfer mostró su solidaridad con ‘Chicho’ Arango y le deseó lo mejor en este arduo proceso de recuperación.

Nacional sin delanteros

La grave lesión de Chicho Arango afecta directamente el plan de Atlético Nacional, que se queda sin delanteros disponibles para sus próximos compromisos en Liga Betplay y Copa Colombia.

Cabe recordar que Alfredo Morelos también esta fuera de competencia por un problema muscular y volverá hasta finales del mes de octubre, todo dependiendo de su evolución.

Las alternativas para Lucas González son pocas y habría que mirar la cantera: el entrenador probó a Andrés Sarmiento como delantero centro en el partido ante Millonarios y también ha probado a los canteranos Juan José Rosa y Emanuel Benítez.