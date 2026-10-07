Gamero sorprende con Carlos Darwin Quintero y la convocatoria de Millonarios vs. Fortaleza

Las cosas no van bien en Millonarios y ahora se abrió una puerta de crisis difícil de cerrar tras una de las derrotas más duras de la historia del equipo azul, pues por los octavos de final de la Copa Betplay se vio sorprendido y eliminado a manos del Barranquilla FC. Si bien es cierto que el fútbol está hecho de victorias y derrotas, lo que complica más la situación es que fue el último de la segunda división el que le superó.

Mientras Barranquilla FC se mentaliza en los cuartos de final contra América de Cali, Millonarios intenta superar este complicado momento regresando a la competencia en la Liga Betplay, donde se juega la clasificación a cuadrangulares semifinales y no hay margen de error, pues ahora no es suficiente con solo meterse en los ocho, sino que debe ser campeón.

O al menos así se siente en la hinchada azul, que no soporta otro fracaso más y solo se piensa en la victoria ante Fortaleza CEIF, partido por la fecha 14 de la Liga Betplay que se jugará en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá. Más allá de que sea visitante, el Embajador es el máximo favorito a la victoria.

En la convocatoria para este partido, que se disputará este jueves, 8 de octubre, desde las 8:10 p.m., Millonarios presentó como novedad a Juan Guillermo Cuadrado, pero la inscripción de Carlos Darwin Quintero en la lista de volantes fue muy criticada por parte de la hinchada en las redes sociales.

Carlos Darwin Quintero ya viste los colores de Millonarios Foto: Captura a X @MillosFCoficial

Cabe recordar que Carlos Darwin Quintero es muy reprochado por su bajo rendimiento con Millonarios y los hinchas lo tienen en la mira. Para rematar, el atacante falló un penalti en la tanda contra Barranquilla que dio pie a la eliminación de Millonarios en la Copa Betplay.

Convocatoria de Millonarios

Arqueros: Javier Burrai y James Aguirre.

Defensores: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza.

Delanteros: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro y Sebastián Mosquera.

Millonarios se ubica en la sexta posición en la tabla de posiciones con 21 puntos y está obligado a ganar para reacomodarse en la tabla y no pasar apuros en la búsqueda de la clasificación. Medellín con 20 y Deportes Tolima con 19 cierran los ocho.