Perros y gatos ganan terreno en Bogotá: estos son sus destinos más frecuentes

De acuerdo con cifras de la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, el 67 % de los hogares del país convive actualmente con un animal de compañía.

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Esta realidad también comienza a reflejarse en las calles de Bogotá. Datos recopilados durante el último año por Cabify -a partir del comportamiento de los viajes para mascotas y de una encuesta entre sus usuarios- permiten conocer cuáles son los animales que más se movilizan, sus principales destinos y los horarios preferidos.

¿A dónde van las mascotas en Bogotá?

El veterinario encabeza la lista. El 80 % de las personas encuestadas lo señaló como uno de los principales motivos para desplazarse con sus animales.

Sin embargo, los recorridos no se limitan a cuestiones de salud. Las visitas a familiares y amigos, así como las salidas a restaurantes y cafés que admiten mascotas aparecen entre las razones frecuentes para movilizarse con ellas.

Los perros son, por amplio margen, los animales que más protagonizan estos viajes: representan el 93,3 %, mientras que los gatos alcanzan el 6,7 %. Entre los caninos, los criollos o mestizos ocupan el primer lugar, seguidos por yorkies, schnauzers, golden retrievers y pomeranias.

Las localidades donde más se movilizan

Chapinero, Usaquén y Suba lideran la demanda de este tipo de desplazamientos. En promedio, los recorridos alcanzan los 7,25 kilómetros y tienen una duración cercana a los 30 minutos.

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El momento elegido tampoco es casual. El 36 % de los trayectos ocurre los fines de semana, siendo el sábado el día de mayor movimiento, con el 21,5 %. Además, cerca de la mitad de los viajes, el 49,9 %, se concentra alrededor del mediodía.

La tendencia viene creciendo. Según los datos entregados por la plataforma, los viajes con mascotas en Bogotá se multiplicaron 2,5 veces en un año, una señal de cómo los animales de compañía están ganando espacio no solo dentro de los hogares, sino en las dinámicas cotidianas de las familias y de la movilidad de la capital.