Tragedia en Palmira: niña de cuatro años murió, tras caer de un caballo en un restaurante campestre

El municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, atraviesa momentos de dolor y consternación por la muerte de una niña de cuatro años, ocurrida en un restaurante campestre del corregimiento de La Torre, en zona rural.

De acuerdo con información compartida por la Policía de ese departamento, la menor habría perdido la vida tras caer de un caballo durante una actividad recreativa, en un hecho registrado el pasado 27 de diciembre y que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

Además, según reportes conocidos por Pulzo, la menor se encontraba en el lugar junto a sus familiares cuando optó por sumarse a un paseo a caballo, servicio que hacía parte de las actividades del establecimiento. Aunque presuntamente iba acompañada por una persona experta, durante el recorrido el caballo se habría inquietado y el responsable, al parecer, no logró controlarlo, dejando a la niña en el suelo.

Niña muere al caer de un caballo en Palmira. Foto: Colprensa

Una versión publicada por Infobae, señala que, luego de la caída, la menor quedó muy cerca del animal, que incluso habría llegado a pisarla, causándole heridas de gravedad extrema. Quienes se encontraban en el lugar intentaron socorrerla de inmediato y la llevaron a un centro médico de Palmira; sin embargo, el personal de salud confirmó que la niña ingresó sin signos vitales.

El hecho es objeto de indagación por parte de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía del Valle del Cauca, entidad que tomó el caso de forma inmediata con el fin de determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

“La Policía Nacional informa que en el corregimiento de La Torre, Valle del Cauca, en un establecimiento abierto al público, se presentó un lamentable accidente en el cual una menor de 4 años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente. Los hechos son motivo de investigación por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Valle”, precisaron las autoridades de ese departamento.